通勤がちょっと楽しくなる！防水×多機能【ロゴスパーク】リュックをAmazonでチェック
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
出張も通勤も快適に。キャリーオン対応の大容量モデル【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスパークのリュックは、洗練された佇まいと抜群の収納力を兼ね備えた大容量モデル。撥水加工を施した高密度ポリエステル素材を採用し、雨の日の通勤も安心。軽量ながらしっかりとしたフォルムで、書類やノートPC、ガジェット類までスマートに収納できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
背面にはクッション入りの専用デバイスポケットを搭載し、12インチまでのPCやタブレットを安全に持ち運べる設計。フロントからサイド、背面にかけて多数のファスナーポケットや仕分け用メッシュポケットを備え、小物や貴重品の管理もスムーズに行える。
→【アイテム詳細を見る】
キャリーオン対応ベルト付きで出張や旅行にも便利。カラーはブラック・グレー・ネイビーの3色展開で、スーツにもカジュアルにも好相性。
→【アイテム詳細を見る】
ビジネスバッグとしての機能性と、アクティブな日常に映えるデザイン性を両立した頼れる一品。
出張も通勤も快適に。キャリーオン対応の大容量モデル【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスパークのリュックは、洗練された佇まいと抜群の収納力を兼ね備えた大容量モデル。撥水加工を施した高密度ポリエステル素材を採用し、雨の日の通勤も安心。軽量ながらしっかりとしたフォルムで、書類やノートPC、ガジェット類までスマートに収納できる。
→【アイテム詳細を見る】
背面にはクッション入りの専用デバイスポケットを搭載し、12インチまでのPCやタブレットを安全に持ち運べる設計。フロントからサイド、背面にかけて多数のファスナーポケットや仕分け用メッシュポケットを備え、小物や貴重品の管理もスムーズに行える。
→【アイテム詳細を見る】
キャリーオン対応ベルト付きで出張や旅行にも便利。カラーはブラック・グレー・ネイビーの3色展開で、スーツにもカジュアルにも好相性。
→【アイテム詳細を見る】
ビジネスバッグとしての機能性と、アクティブな日常に映えるデザイン性を両立した頼れる一品。