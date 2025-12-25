鍵や錠前にまつわるトラブルを解決する“鍵のスペシャリスト”鍵師。怪談師・正木信太郎さんによると、鍵師はその仕事の性質上、他の職業では決して経験することのない「何か」に遭遇することがあるそうで――。今回は、正木さんが鍵師たちから聞いた不思議な体験をまとめた怪事記『錠前怪談』から、一部を抜粋してお届けします。

【書影】鍵のスペシャリストが体験した、開けてはいけなかった怖い話。正木信太郎『錠前怪談』

* * * * * * *

掌の記憶

この話をしてくれたのは、この地域で長年鍵店を営んでいる沼田さんという中年の男性だ。

沼田さんは、がっしりとした体格に人の良さそうな笑顔を浮かべる、いかにも職人といった風貌の人だった。

「あのショッピングモールの話なんですけどね」

沼田さんが指すのは、この地域でも「幽霊が出る」と専ら噂になっているショッピングモールのことだった。ホームセンターやペットショップが入った、決して大きくはないが地域住民には重宝されている施設である。ここには、買い物中にペットを一時的に預けられるサービスがあり、愛犬家や愛猫家の間では評判になっていた。

沼田さんは、そのホームセンターから仕事を請け負うことが多く、店内に作業用の道具を置かせてもらっている。そのため、モール内で何かトラブルがあると、真っ先に声が掛かるのだという。

「あそこの屋内駐車場でね、以前から妙な騒ぎが頻発していたんですよ」

沼田さんの話によると、その駐車場では「車内に赤ちゃんを閉じ込めてしまった」と泣き叫ぶ客が後を絶たなかったのだという。最初の頃は、警察官がその人を安心させるためにガラスを割って車内に入り、救出作業を行っていた。しかし実際には、赤ちゃんなど存在しない。詳しく話を聞くと、その子供は祖父母や配偶者に預けているのが常だった。

「要するに、お客さんは錯乱してるんですね。でも、本人たちは本気で信じ込んでる。それが何度も何度も続くもんだから、最近は警察の方も慣れちゃって」

確かに、思い込みだとしても、ガラスを割られてしまっていては車の持ち主も大変だろう。そこで警察は、鍵のプロである沼田さんに協力を求めるようになったのだという。

「鍵を開けて中を確認して、何もいないことを本人に納得してもらう。そういう役回りになったんです」

沼田さんの口調は淡々としていたが、どこか疲れたような響きがあった。そんなことが月に数回は起こるのだから、無理もない話だった。

問題の日

問題の日は、7月の蒸し暑い夕方だった。

沼田さんがホームセンター内で作業をしていると、屋内駐車場の方から甲高い女性の叫び声が響いてきた。間もなく、いつもの警察官から内線電話が掛かってきた。

「沼田さん、すみません。また例の件です」

電話の向こうの警察官の声には、明らかに諦めの色が滲んでいた。沼田さんは工具箱を手に取ると、重い溜め息をついて駐車場へ向かった。

屋内駐車場は薄暗く、蛍光灯の明かりが白々と車の屋根を照らしていた。空気は重く湿っており、排気ガスと機械油の混じった独特の匂いが鼻をついた。その奥で、30代くらいの女性が一台の乗用車の周りで泣き崩れていた。

「あの子が！ あの子がいるの！」

女性は明らかに動転しており、髪は乱れ、顔は涙と鼻水でぐしゃぐしゃになっていた。その傍らに立つ中年の警察官は、沼田さんの顔に視線を留め、わずかに首を振った。

「いつものパターンです。トランクにペットを閉じ込めたって」

警察官の表情には、慣れきった諦めと、それでも職務に忠実であろうとする責任感が混在していた。沼田さんは女性の車を見回した。白いセダンタイプの車で、特に変わったところは見当たらない。トランク部分からも、特に音は聞こえてこなかった。

「あの子が……あの子が苦しんでる……」

女性は震え声でそう繰り返し、トランクの前で立ちすくんでいた。その手は震えが止まらないでいた。

沼田さんは工具箱から専用の道具を取り出した。車のトランクの鍵開けは、彼にとっては日常的な作業だった。金属の擦れる小さな音を立てながら、慣れた手つきでロック機構を操作していく。カチリ、という小さな音とともに、ロックが外れた。

「開けますよ」

沼田さんがそう声を掛けると、女性は愛するペットが救われることへの一縷の希望に、錯乱状態の中でも身を乗り出すようにトランクを見つめた。警察官も、いつものように空のトランクを確認する準備をしていた。

沼田さんがトランクの蓋に手をかけ、ゆっくりと持ち上げた瞬間――

そこにあったのは、ぎっしりと詰まったアブラゼミだった。

無数のアブラゼミ

飛び出してくるわけではない。まるで荷物のように、茶色い身体を持つ無数のセミが、トランクの隅々まで隙間なく詰め込まれていた。それらは微かに蠢いており、羽や足が絡み合って、一つの大きな塊のようになっていた。数え切れないほどの複眼が、薄暗い駐車場の光を反射してきらめいていた。

沼田さんの手が反射的に動いた。トランクの蓋を勢いよく閉めてしまったのだ。その瞬間、手のひらに伝わってきたのは、無数のセミの羽音と身体の振動だった。ザワザワという細かい音が、金属を通じて手のひらに響いてきた。

警察官も目を丸くしていた。普段の慣れきった表情は消え失せ、明らかに動揺していた。

「な、何だったんですか、今の……」

しかし、女性はペットが見えなかったことで再び錯乱状態に陥っていた。

「開けて！ お願い、開けて！ あの子が苦しんでるの！」

女性の懇願する声に、沼田さんは困惑した。あのセミの塊と再び対面することになると思うと、胸の奥が重く沈んだ。しかし、警察官も事態を把握したがっている様子だった。

仕方なく、沼田さんは再びトランクに手をかけた。女性と警察官が身を寄せて中を覗き込む。

蓋が開いた。

トランクは、完全に空だった。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

先ほどまでそこにあった無数のセミは、跡形もなく消えていた。羽一枚、足一本残っていない。匂いも、音も、何の痕跡もなかった。まるで最初から何もなかったかのように、トランクの中は完全に静まり返っていた。

その瞬間、女性の表情が急に変わった。錯乱状態が嘘のように消え、きょとんとした顔でトランクを見つめている。

「あれ……？ なんで……？ 私、なんでここにいるんだろう……」

女性は自分の置かれた状況を理解できずにいた。涙の跡は残っているものの、先ほどまでの激しい動揺は完全に消えていた。

警察官が落ち着いた声で事情を聞くと、女性はペットショップの一時預かりサービスにペットを預けたことを思い出した。実際、ペットショップに確認を取ると、小型犬一匹の預かり記録がしっかりと残っていた。手続きをしたのは、他でもない女性本人だった。

沼田さんは、この一件が今までの赤ちゃんの騒動とは全く違うことを肌で感じていた。これまでの錯乱した客たちは、確かに思い込みによるものだった。しかし、あのセミは何だったのか。密閉されたトランクに、なぜあれほど大量のセミが詰まっていたのか。そして、なぜ一瞬で消えてしまったのか。

騒ぎが収まった後、沼田さんは工具の片付けなどがあり、しばらく駐車場に残っていた。

そこで、女性がペットショップで小型犬を受け取って車に戻ってくるところを目撃した。小さな茶色い犬で、女性の腕の中で尻尾を振りながらキョロキョロと周囲を見回している。

女性が車のドアを開けようとしたとき、白い車の屋根に黒光りするカナブンが止まっているのが見えた。女性は、それを素手で払い落とした。「この子、虫が苦手なの」

女性は腕の中の犬を見下ろしながら、沼田さんに向かって優しくそう語りかけた。まるで愛する子供を守るような、慈愛に満ちた表情だった。

沼田さんは、その光景を見て言葉を失った。

あのときの感触

それから数日が過ぎても、沼田さんはあのときの感触を忘れることができなかった。トランクを閉じたときに手のひらに伝わってきた、あの無数のセミの振動。思い出すたびに、今でも手のひらがむずがゆくなるのだという。

「あれは本当にセミだったんでしょうかね」

沼田さんは最後にそう言って、困ったような笑顔を浮かべた。

「密閉されたトランクに、どうしてあんなにたくさんのセミが……。これからもっとおかしなことが起こるかもしれませんね」

その言葉には、確信めいた不安が込められていた。

※本稿は、『錠前怪談』（竹書房）の一部を再編集したものです。