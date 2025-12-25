押切もえ、家族での伊勢旅行の様子を公開「素敵なご旅行です」「もえちゃん綺麗」 夫は中日・涌井秀章投手
中日ドラゴンズ・涌井秀章投手（39）の妻でモデルの押切もえ（45）が23日、自身のインスタグラムを更新。家族で伊勢を訪れた際の様子を公開した。
【写真】「もえちゃん綺麗」家族での伊勢旅行の様子を披露した押切もえ
押切は「冬至の昨日は伊勢神宮へお詣りしてきました」と書き出し、伊勢神宮参拝を中心とした家族旅行を報告。前日には南伊勢町で行われた少年野球教室に、夫の涌井投手が参加したことから、その見学も兼ねての旅だったという。
「前日、南伊勢町で行われた少年野球教室に夫が参加したので、そちらを見学しつつ、私の両親も招いて一年の感謝を込めた旅行に」とつづり、家族三世代での穏やかな時間を振り返った。
写真とともに行程も紹介しており、「1〜3 宇治橋、おかげ横丁」「4〜6 @vison_com という施設に宿泊」と説明。夕食については「農園イタリアンのお店で、三重の美味しい野菜やお魚、お肉をいただいたよ」と報告した。
朝食ブッフェのデザートや、みえ応援ポケモン・ミジュマルとの写真にも触れ、「ミジュマルは行きに近鉄線のミジュマルライナーを見た時から、おねだりされる予感はしていた…」と、家族ならではのエピソードも明かしている。最後には「ゆず湯にも入って、ほんわかと豊かな気持ちになれた一日でした」と締めくくり、心身ともに癒やされた旅だったことを伝えた。
コメント欄には「どれもメッチャ美味しそうですね」「素敵なご旅行です。来月、伊勢にお詣りに行きます」「優雅じゃないですかぁ」「伊勢神宮にいらしたのですね。ご両親様もご一緒でステキな家族旅行ですね」「ミジュマルライナーを知らなかったので勉強になりました」「素敵な旅行のお写真ですね」「もえちゃん綺麗 ご家族で素敵な一日になりましたね」「いい年末だぁ」などの声が寄せられており、家族旅行の様子に多くの反響が集まっている。
