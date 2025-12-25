“令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃、水着や私服で登場 リアルイベントで個人撮影タイムなど【特典内容公開】
“令和最強のメリハリボディ”と称される澄田綾乃（26）が、4thDVD『ぶち好きっちゃ』の発売を記念したリアルイベントを2026年1月10日に開催する。会場は東京・神保町の書泉グランデで、私服や水着での撮影タイムなど、ファンとの距離の近さが特徴の内容となっている。
【写真】美ボディ全開！地元で衝撃グラビアを披露した澄田綾乃
イベントは2部制で行われ、1部は午後5時、2部は午後6時30分からスタートする。参加券の種類によって体験できる内容が異なり、いずれも澄田と直接交流できる構成だ。参加券1枚券では、サイン入りDVDジャケットの手渡しに加え、握手と私服での個人撮影タイムが用意され、生写真も1枚付く。3枚券になると、撮影時間が延長されるほか、私服での2ショット撮影も加わり、生写真は2枚に増える。
さらに5枚券を購入した参加者限定で、水着姿での特典が用意される。水着での2ショット撮影や個人撮影タイムに加え、水着のソロショットチェキが1枚手渡されるなど、内容はより充実したものとなる。この場合も、サイン入りDVDジャケットや握手、生写真3枚が含まれる。イベント当日に着用する私服と水着はいずれも1部と2部で異なり、私服2着、水着2着を披露する予定だ。
澄田は1999年2月26日生まれ、山口県出身。Fカップのプロポーションとクールな美貌でグラビア誌を席巻し、ドラマ『不適切にもほどがある！』では胸の谷間メイク役を演じ注目を集めた。散歩を趣味とし、絵を描くことを特技に持つ。ファンクラブ「すみっこ体験入店」も不定期で配信している。
今作は、澄田にとって初となる地元・山口県でのロケを敢行した作品だ。学生時代によく通ったという思い出の海を舞台に、明るい笑顔と開放感あふれる姿を見せ、波打ち際を駆け抜けるシーンや砂浜での屈託のない表情が、健康的な美しさと飾らない素顔を際立たせている。
一方で、関門橋と海を一望できる宿での撮影では、しっとりとした大人の色香を漂わせる場面も収められた。ヒップラインを強調した大胆なカットでは、均整の取れたプロポーションが際立ち、無邪気な笑顔と艶やかな表情が交錯することで、“令和最強”と評される理由を改めて印象づける内容となっている。
【特典内容】
■参加券1枚券（税込4400円）
・サイン入りDVDジャケット1枚お渡し
・握手
・私服個人撮影タイム（10秒）
・生写真1枚
■参加券3枚券（税込1万3200円）
・サイン入りDVDジャケット1枚お渡し
・握手
・私服個人撮影タイム（20秒）
・生写真2枚
・私服2ショット撮影1枚
【水着で登場（5枚券購入者限定特典）】
■参加券5枚券（税込2万2000円）
・水着2ショット撮影1枚
・水着個人撮影タイム（20秒）
・水着ソロショットチェキ1枚お渡し
・サイン入りDVDジャケット1枚お渡し
・握手
・生写真3枚
※イベントで着用する私服・水着は1部と2部で異なる（私服2着、水着2着）
【写真】美ボディ全開！地元で衝撃グラビアを披露した澄田綾乃
イベントは2部制で行われ、1部は午後5時、2部は午後6時30分からスタートする。参加券の種類によって体験できる内容が異なり、いずれも澄田と直接交流できる構成だ。参加券1枚券では、サイン入りDVDジャケットの手渡しに加え、握手と私服での個人撮影タイムが用意され、生写真も1枚付く。3枚券になると、撮影時間が延長されるほか、私服での2ショット撮影も加わり、生写真は2枚に増える。
澄田は1999年2月26日生まれ、山口県出身。Fカップのプロポーションとクールな美貌でグラビア誌を席巻し、ドラマ『不適切にもほどがある！』では胸の谷間メイク役を演じ注目を集めた。散歩を趣味とし、絵を描くことを特技に持つ。ファンクラブ「すみっこ体験入店」も不定期で配信している。
今作は、澄田にとって初となる地元・山口県でのロケを敢行した作品だ。学生時代によく通ったという思い出の海を舞台に、明るい笑顔と開放感あふれる姿を見せ、波打ち際を駆け抜けるシーンや砂浜での屈託のない表情が、健康的な美しさと飾らない素顔を際立たせている。
一方で、関門橋と海を一望できる宿での撮影では、しっとりとした大人の色香を漂わせる場面も収められた。ヒップラインを強調した大胆なカットでは、均整の取れたプロポーションが際立ち、無邪気な笑顔と艶やかな表情が交錯することで、“令和最強”と評される理由を改めて印象づける内容となっている。
【特典内容】
■参加券1枚券（税込4400円）
・サイン入りDVDジャケット1枚お渡し
・握手
・私服個人撮影タイム（10秒）
・生写真1枚
■参加券3枚券（税込1万3200円）
・サイン入りDVDジャケット1枚お渡し
・握手
・私服個人撮影タイム（20秒）
・生写真2枚
・私服2ショット撮影1枚
【水着で登場（5枚券購入者限定特典）】
■参加券5枚券（税込2万2000円）
・水着2ショット撮影1枚
・水着個人撮影タイム（20秒）
・水着ソロショットチェキ1枚お渡し
・サイン入りDVDジャケット1枚お渡し
・握手
・生写真3枚
※イベントで着用する私服・水着は1部と2部で異なる（私服2着、水着2着）