ダウ平均は５日続伸 ＩＴ・ハイテク株はまちまちも他のセクターは堅調 本日は短縮取引＝米国株概況

NY株式24日（NY時間13:31）（日本時間03:31）

ダウ平均 48731.16（+288.75 +0.60%）

S＆P500 6932.05（+22.26 +0.32%）

ナスダック 23613.31（+51.47 +0.22%）

CME日経平均先物 50555（大証終比：+215 +0.43%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は５日続伸。クリスマス・イブで様子見の雰囲気が広がる中、ＩＴ・ハイテク株はまちまちな値動きとなったものの、生活必需品や不動産、金融など他のセクターは堅調な値動きとなり、ダウ平均は堅調に推移した。Ｓ＆Ｐ５００は本日も終値ベースで最高値を更新。



前日は第３四半期の米ＧＤＰが予想外の強さとなったことで、ＦＲＢの早期利下げ期待が一旦後退。米株式市場も一時的にネガティブな反応も見せていたが、結局Ｓ＆Ｐ５００は終値ベースでの最高値を更新して終えていた。



投資家の関心は、本日から年始にかけて起こるとされる「サンタクロース・ラリー」に集まっている。この期間のＳ＆Ｐ５００の平均リターンは１．３％、７８％の確率でプラスになっているとの指摘も出ている。直近は景気循環株へのローテーションも見られる中、年末に向けた市場のモメンタムは良好だという。



なお、本日はクリスマス・イブのため、現地時間午後１時（日本時間２５日午前３時）までの短縮取引となった。



インテル＜INTC＞が下落。エヌビディア＜NVDA＞は最近、インテルの先進的な製造技術「１８Ａ」を利用して自社の半導体生産が可能か試験したが、試験は打ち切られたと報じられた。



ナイキ＜NKE＞が上昇。アップル＜AAPL＞のクックＣＥＯが１２月２２日に約２９５万ドル相当の同社株を購入したことが開示資料で明らかになった。



バイオ医薬品のダイナバックス・テクノロジーズ＜DVAX＞が急騰。仏サノフィが同社の全発行済株式を１株１５．５０ドルの現金で取得する公開買付けを開始すると発表した。



ロボット処理による自動化ソフトウエア開発のＵｉＰａｔｈ＜PATH＞が上昇。Ｓ＆Ｐ中型株４００指数の算出銘柄に採用される。１月２日の取引開始前から。



アジオス・ファーマ＜AGIO＞が大幅高。ＦＤＡが同社のミタピバットを成人のαサラセミアおよびβサラセミアに伴う貧血の治療薬として承認したことが好感された。



医薬品のリペア・セラピューティクス＜RPTX＞が大幅高。ポリメラーゼ・シータ（ポリ・シータ）ＡＴＰａｓｅ阻害剤「ＲＰ－３４６７」をギリアド・サイエンシズ＜GILD＞に最大３０００万ドルで売却したと発表した。



医薬品のエッジワイズ＜EWTX＞が大幅高。同社が「ＥＤＧ－７５００」の第２フェーズの臨床試験「ＣＩＲＲＵＳ－ＨＣＭ」のパートＢおよびＣの完了を発表したことが好感された。



トラベレ・セラピューティクス＜TVTX＞が大幅高。カンター・フィッツジェラルドによると、競合の豪ダイメリクス社の最新情報が、同社がＦＤＡに提出中の申請にとって前向きな読み替え材料になったという。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

