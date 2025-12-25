米国債利回り（NY時間14:32）（日本時間04:32）

米2年債 3.501（-0.031）

米10年債 4.134（-0.029）

米30年債 4.794（-0.030）

期待インフレ率 2.235（-0.005）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。朝方は労働市場の底堅さを示すデータが出ていたことから、投資家はＦＲＢが来月に金利を据え置くと予想している。新規失業保険申請件数は減少し、レイオフ増加の予測を再び裏切った。



市場は１月のＦＯＭＣは据え置きを有力視しているが、来年は少なくとも２回の利下げを予想している。



この日は７年債入札が実施され、最高落札利回りと発行日前利回り（ＷＩ）下回ったことから利回りは下げ幅を広げていた。なお、本日はクリスマス・イブで短縮取引となった。



２－１０年債の利回り格差は+６３（前営業日：+６５）。



＊米７年債入札結果

最高落札利回り 3.930％（WI：3.933％）

応札倍率 2.51倍（前回：2.46倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

