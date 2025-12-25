旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）3度目の出演となるゲスト俳優が、オープニングからカメラに向かって突然……!? MCの俳優・藤木直人に制され、爆笑を巻き起こした。

【TVer】藤木直人「つらかった」 人生初フルマラソン完走を生放送で報告。松下奈緒＆勝俣州和＆南圭介がタイムを称賛

『朝だ！生です旅サラダ』3度目の出演を果たしたのは、俳優の鈴木浩介。オープニングで鈴木は挨拶もそこそこに、「ちょっといいですか？」と切り出して、「もこちゃん見てる～!? おはよう！」とカメラに手を振って叫んだ。

鈴木の突然の行動に藤木は、「すみません、やめてください。生放送なんで！」と苦笑い。タレントの勝俣州和が「もこちゃんって誰？」とたずねると鈴木は、「速水もこみちさんが多分見ていると思うんで。『旅サラダ』大好きなんですよ！」と笑顔で明かし、共演者たちを笑わせた。

鈴木と速水といえば、『キントリ』ことドラマ『緊急取調室』シリーズの共演でお馴染み。第5シーズンでも、警視庁捜査一課殺人捜査第一係の名コンビ“もつなべ”を好演した。同ドラマは12月18日に最終話を迎え、劇場版『緊急取調室 THE FINAL』の公開が12月26日に控えている。

スタジオ一同だけでなく、視聴者も鈴木の行動に大笑い。X上には、「今朝はキントリのもつさん出演」「これはキントリの関係ですね！ 鈴木さんともこみちさん仲良しだなぁ～」「『もこちゃん見てるーーー』速水もこみちさんと仲良しキントリバディ」といった声が寄せられた。

そんな鈴木が30数年ぶりに宮崎県を訪れたVTRは、12月20日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。鈴木は宮崎市で、ソウルフードのチキン南蛮とチキンカツを味わい、島全体が神社の境内となっている⻘島神社を参拝。ユネスコエコパークに登録されている綾町で、日本最大級の照葉樹林の森を歩き、濃厚な豚⾻ラーメンで旅を締めくくった。

【TVer】ドラマの密談シーンに出てきそうな鉄板焼レストランに鈴木浩介ソワソワ 視聴者「ドクターXとかのことかなw」「原守は呼ばれないw」