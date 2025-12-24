ミズノがWBC「侍ジャパン」の公式ユニフォーム発表　数量限定でレプリカユニフォーム発売

「ミズノ（MIZUNO）」が、「2026 WORLDBASEBALL CLASSICTM（以下、WBC）」で野球日本代表「侍ジャパン」が着用するユニフォームを発表した。

ユニフォームは、2025年11月に東京ドームで開催した「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本 vs 韓国」で着用した通常デザインに「連覇へ向けて頂点を目指す」という意味を込めて、ホームとビジター共に襟元と袖にゴールドのラインを加えた。素材には、ミズノ独自の吸汗速乾素材「ドライエアロフロー（DRY AEROFLOW）」と、近赤外線領域の吸収性が非常に優れた特殊繊維を用いた「クウゲキラピッド（KUGEKI RAPID）」を採用。熱を水分の気化に利用することで生地の蒸散性を促進し、長時間でもドライでクールなユニフォームの状態を維持することができるという。

選手ネームと背番号入りのレプリカユニフォームは、2026年1月上旬からミズノの公式オンラインストアで予約を受け付け、2月1日までの注文分を2月下旬から順次発送していく予定。なお、選手レプリカユニフォームは数量限定となっている。価格は各2万円。

