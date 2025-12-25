12月26日（金）よる7時〜9時54分 日本テレビ系で放送の「うわっ！ダマされた大賞2025」は、豪華芸能人がダマしダマされダマし合う、今年のドッキリ総決算3時間SP！

自称ドッキリのプロフェッショナル・出川哲朗が、その時々の流行キャラクターに扮しドッキリを仕掛ける人気シリーズでは、今年開催された大阪・関西万博にインスピレーションを受け、「出川万博」を開催。出川がミャクミャクならぬ“デガデガ”に扮し、万博にちなんだドッキリを仕掛ける。

今回、出川が仕掛け人として挑む企画は「走れデガデガ」。15分以内に1kmを走り、ターゲットのいる机に潜り込み驚かせるというもの。しかし制限時間内にたどり着けなければ、ターゲットが帰ってしまう…そのターゲットは、出川が今一番会いたいという俳優・横浜流星。映画『国宝』を劇場で見て、横浜の素晴らしい演技に立ち上がれないほど感動したという出川。横浜に会いたい一心で寒空の下を必死で走るデガデガだったが――実はこの企画、横浜がダマす側の逆ドッキリ！

なんと、横浜はドッキリ仕掛け人に初挑戦。仕掛け人としての意気込みを聞くと「日常生活でサプライズをしていただいたりしても、あまりリアクションができず、サプライズをしてくれた方に対していつも申し訳ない感じになってしまうので、どうなるか…」と、驚かせる役割に不安を語る横浜。はたしてうまく“デガデガ”をダマすことができるのか？

実は今回、「出川さんにお会いしたい」とオファーを受けてくれた横浜。一体どんなドッキリになるのか!?

