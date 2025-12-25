この記事をまとめると ■2025年11下旬から12月上旬にかけてバンコクモーターエキスポが開催された ■タイの新車市場は洪水被害などにより低迷している ■日本メーカーのHEVがタイで高く評価されており人気を集めている

タイではHEVが人気カテゴリーに

2025年11下旬から12月上旬にかけ、タイの首都バンコク近郊で開催された、モーターエキスポ2025（第42回タイランド・国際・モーターエキスポ／通称バンコクモーターエキスポ）取材のため会場やバンコク市内を訪れると、新車がさっぱり売れないという嘆きの声を多く聞くことができた。

それではと2025年１月から10月でのタイ国内累計新車販売台数をみると、前年同期比プラス3.9％となる49万5001台となっていた。しかし、「聞く話と統計に乖離があるような……」と思うのは早合点。2024年は9月にタイ北部で甚大な洪水被害が発生しており、9月以降のタイにおける新車販売はまさに急降下となっていたので、前年同期比プラスというのは、「2024年よりはマシ」という状況を現わしているといってもいいだろう。

それでも、「2024年の洪水被害の影響も落ち着いたかな」と思った瞬間、2025年11月には南部で300年ぶりともいわれる大規模な洪水被害が発生している。今後の新車販売統計に悪影響を与えるのは必至であるのは間違いないだろう。

今回の洪水被害では農村部だけではなく、都市部も甚大な被害を受けている。ニュース映像を見ているだけでも多数のBEV（バッテリー電気自動車）が水に浸かっている状況を見ることができた。クルマがすっぽり埋まるほどの水位の浸水被害を受けている市街地もあるが、そこまで浸水被害が及んでいない地域ではICE（内燃機関）車であれば再生が可能であっても、BEVでは不可能というケースも多発しているようで、全体被害の大きさとともに自動車保険会社は保険金の支払いに頭を抱えていると（そんなレベルを超えた深刻な状況との噂も）の話も聞いている。

2024年の洪水被害のときもそうであったが、このような災害が発生するとタイ国内で「わが国ではBEVは無理があるのでは？」という風評に近い話が伝播することとなる。今回は2024年を超える被害となるので、BEVにはさらなる逆風が吹くのではないかとの懸念の声も出ている。

2025年1月から10月での累計新車販売台数における日系乗用車のシェアは61.3％となっているが、2024年比で3.5％シェアを落としている。日系ブランド内でみると、三菱自動車のシェアダウンによって、ほぼすべて日系ブランド全体のシェアを下げている。

しかし、東南アジア市場における三菱自動車では、コンパクトMPV（多目的車）となるエクスパンダーシリーズ（派生モデルエクスパンダークロス含む）が各国で大ヒットしている。そのエクスパンダーシリーズは今回のモーターエキスポ2025にて改良新型モデルを発表している。つまり、ヒットモデルが改良を控えた端境期となっていたことで、ブランド全体の販売シェアダウンを目立たせてしまったともいえるだろう。中国系ブランドに押されているわけではなさそうである。

日本メーカーのHEVと中国メーカーのBEVが鎬を削る

タイにおける2025年1月から10月においてのEV（電動車）の販売状況をみると、HEV（ハイブリッド車）が11万7277台（前年同期比104..4％）となり、以下BEV9万6877台（前年同期比プラス163.7％）、PHEV（プラグインハイブリッド車）1万6424台（前年同期比203.2%）となっている。

少し前にHEVが急伸したタイ国内の新車市場だが、いまもそのトレンドは個人ユースレベルでは変わっていない。それでもBEVがよく売れているような統計数値が出ている背景には、いくつかの理由がある。

まずひとつはBEV購入の際のインセンティブが充実していることが挙げられる。政府の購入補助金のほか、販売促進のためにBEVを得意とする中国系メーカーが値引き（価格引き下げ）のほか、さまざまな購入特典を用意しており（中国系モデルならローン審査が通りやすいということもあるようだ）、同クラスHEVやガソリン車を買うよりは買い得感の高い環境が用意されているのである。

そしてもうひとつは、タクシーやライドシェアといったフリート販売に中国系メーカーが積極的なことがある。2025年春にバンコクを訪れたとき、中国・広州汽車系のBEVブランドであるAIONのESというセダンタイプのBEVタクシーしか走っていなかったのだが、今回バンコクを訪れるとMPVタイプBEVとなる、AION Yのタクシーも多数走っていた。バンコク首都圏ではタクシー車両のBEV化が強制力はないようだが普及のペースが早い印象だ。

そのほかの中国系ブランド複数も、タクシー車両の供給を行っている。さらにライドシェアドライバーへも、割安なリースプランで乗ってもらえることもあるので、BEVの販売台数にはフリート販売がかなり影響を与えているとみていいだろう。

市場全体の冷え込みが続くなか、BEVやPHEV販売の急伸ぶりは懐疑的に見ていいだろう。新車販売市場全体の様子を照らしてもHEVの2024年比での増加率が健全的な数値と見たほうがよさそうだ。

HEVはタイで高い販売シェアを誇る日系ブランドのなかでも、とくに高いシェアを誇るトヨタが先駆者であり、その技術レベルは世界で高い評価を受けている。BEVは中国系だから、タイだからと地域を限定することなく、残念ながら再販価値の下落の早さがアキレス腱のひとつとなっている。一方のタイだけで見てもそもそも再販価値の高い日系ブランド車が得意とする日系HEVは再販価値も高く、BEVからの乗り換えも多いと聞く。

タイ政府がZEV（ゼロエミッション）車に注目したのは、大気汚染や原油輸入量の削減などが主たる目的なので、普及スピードを考えればHEVでも十分効果ありと、HEVに注目するようになっているし、これはインドネシアでも同じような動きが見られる。

2025年春に開催されたバンコクモーターショーと比べても今回のモーターエキスポの会場を見渡すと、日系HEV vs 中国系BEVというような表現もできるものの、以前よりHEVの存在感が目立って強くなっているように見えた。後発ながらBEVでタイ市場に攻勢を仕掛けていたジーリーも、今回のモーターエキスポではHEVを発表してきている。

売れているとはいえ、投げ売りに近く見える乱売状況では、HEVも含めやや沈静化しているICE（内燃機関車）車のラインアップを増やしていくのもやむなしとなっているようである。ただ日系ブランドは、トヨタやホンダを中心にフルラインアップHEVみたいな動きを見せているので、HEVでは日系先行という様子がますます鮮明化してきているようにも見える。