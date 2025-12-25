◇バスケットボール ウインターカップ2025 (12月23日〜29日)

高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は24日、男子は前日に続いて1回戦の8試合が行われました。

長崎県代表の瓊浦は、秋田工業に108-71と攻撃力を発揮し勝利。同じく興南が海部に104-60と100点ゲームで勝ち進んでいます。

また今夏のインターハイベスト8の東山とベスト16の中部大第一の強豪対決は、終盤まで熱戦を繰り広げますが、東山が第4クオーターで逆転し相手を突き放すと、最後は86-68で勝利を飾りました。

25日には、2回戦の16試合が各地で行われ、夏のインターハイ優勝を飾った鳥取城北(第1シード)をはじめ、八王子学園八王子(第2シード)、仙台大明成(第3シード)や、北陸(第4シード)といった優勝候補が登場します。

【24日に行われた1回戦の結果】興南（沖縄県）104-60 海部（徳島県）東山（京都府）86-68 中部大第一（愛知県）瓊浦（長崎県）108-71 秋田工業（秋田県）桐生第一（群馬県）96-63 れいめい（鹿児島県）駒大苫小牧（北海道）94-53 米子松蔭（鳥取県）広島皆実（広島県）69-56 高岡第一（富山県）明徳義塾（高知県）83-64 延岡学園（宮崎県）佐賀北（佐賀県）84-51 奈良育英（奈良県）