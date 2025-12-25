サッカー王国・静岡の代表は3大会ぶりの選手権全国大会出場の浜松開誠館高校です。

浜松開誠館の初戦は12月29日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuでの長崎代表・九州文化学園との1回戦です。

過去最高成績を目指す浜松開誠館を応援したくなる5つのポイントを紹介します。

1.サッカー王国のプライド背負い全国へ

天下人・徳川家康が築城した浜松城が教室から見える浜松開誠館高校。

1924年、誠心高等女学校として創立し1998年に浜松開誠館中学・高等学校として男女共学となりました。

ユニフォームのエンジ色は、誠心高等女学校時代から継承されるスクールカラーで、現在ジュビロ磐田で活躍する松原后選手や、京都サンガF.C.の須貝英大選手などプロで活躍する選手たちもエンジのユニフォームに袖を通しました。

2.創部初の県2冠達成

2002年に中学サッカー部が発足し、その3年後に高校サッカー部が創部。

地元浜松市出身で清水商業時代には選手権全国制覇の経験もある青嶋文明監督が初代監督として就任しました。

21年目となる今年は創部初の夏冬2冠を達成。インターハイは2回戦から登場し、滋賀県代表の立命館守山に7-0で完勝。続く3回戦で山梨学院に敗れたものの、全国大会初勝利を挙げ、新たな歴史を刻みました。

3.静岡県決勝では8年ぶりのPK戦で競り勝つ

選手権静岡県大会の決勝。浜松開誠館は創部100年目の伝統校、藤枝東と対戦しました。

立ち上がりから主導権を握った浜松開誠館。左サイドの岡田瑛太選手（3年）が敵陣を切り裂くドリブルを見せれば、右サイドの川合亜門選手（3年）は積極的なシュート。

一方、耐える時間が続いた藤枝東は後半途中出場となったチームのエースストライカー木全悠太選手（3年）が躍動。体の強さを発揮し一人でゴールに迫る力強さを見せました。

両者の良さが前面にでた決勝戦は延長戦でも決着つかず、PK戦にもつれこむ大接戦。

そのPKで2本のストップを見せたエンジの守護神、吉田壮馬選手（3年）の活躍もあり浜松開誠館に軍配。3大会ぶり3回目の選手権全国大会出場を掴みました。

4.6年間の集大成。キャプテンが誓う「恩返し」

チームの中心は左足の強烈シュートが武器のキャプテン川合亜門選手（3年）。

浜松開誠館中から非凡な才能を発揮し中学3年時、高校トップチームのプリンスリーグ東海の公式戦に飛び級で出場し得点もマーク。

さらに、全国中学校サッカー大会では当時もキャプテンとして日本一に導きました。

「家族同様のチームに、結果で恩返しがしたい」と決意を述べたキャプテンがチームを引っ張ります。

5.「破天荒」静岡県西部から初の国立へ

「闘う、走る、粘る」のチームの3原則を全うした浜松開誠館。

青嶋監督は「見た事の無い景色を見に行こう」と選手たちを鼓舞しました。

「夢の国立へ」

12月29日に神奈川県・等々力会場での長崎代表・九州文化学園との初戦を迎えます。

（取材・文 高校サッカー選手権民放43社/静岡第一テレビ）