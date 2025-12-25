12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に長崎県代表として出場するのが九州文化学園です。

12月29日の選手権全国大会の1回戦ではUvanceとどろきスタジアムby Fujitsuで、静岡県代表の浜松開誠館高校と対戦します。

その長崎県代表九州文化学園の応援したい5つのポイントを紹介します。

1.共学〜女子校〜共学の変遷

1951年に男女共学の学校として開校した九州文化学園。1956年に女子校に転換しましたが、50年後の2006年には再び男女共学となりました。

これまでで最も有名な部活動はバレーボールです。小幡 真子選手など多くの女子日本代表選手を輩出。全国大会で15回の優勝を果たしましたが、2023年、井上監督の勇退に伴い現在は廃部となっています。

2.創部7年目で初の選手権地区大会制覇

サッカー部は2019年に創部しました。創部と同時に元プロサッカー選手の有光亮太さんが外部委託監督として就任。特待生が入部してきた翌年から本格的に活動がスタートします。

ボールを保持し、圧倒するポゼッションサッカーを掲げ、2022年の地区の高校総体でベスト8に初進出。2023年の長崎県の新人戦で初めてベスト4に進出しました。

今年の各県大会は、すべてベスト4以上。そして今年度の選手権地区大会で初の決勝進出から一気に初制覇を成し遂げました。

3.創部から初の決勝進出

強豪校を撃破し快進撃で初制覇を目指した選手権地区大会。3回戦で諫早商業を5-1で下し、迎えた準々決勝。相手は優勝候補の一角にあげられる伝統校・国見高校でした。

試合は一進一退の攻防となり2対2で延長戦へ。延長でも決着はつかず突入したPK戦を5-3で制し、初めて国見に勝利するとともにベスト4入りを果たします。

次の準決勝では長崎南山に5-0で勝利し、初の決勝進出。決勝の相手は第99回の選手権経験校、創成館。今シーズンの対戦成績は1勝1分1敗の五分です。

試合は立ち上がりこそ主導権を握られますが、慌てずに落ち着いて最終ラインからボールをつなぐと主導権を握り返して前半30分に先制。後半も2ゴールをあげ内容でも圧倒し3対0で勝利。

創部7年目で初の選手権地区大会での優勝を果たすとともに長崎県北部から40大会ぶり、佐世保市の学校としては初優勝の快挙を成し遂げました。

4.ジュニア世代からの一貫指導

有光監督は2015年に佐世保を拠点に置く小中学生のクラブチーム「Club Atletico CELESTE」(以下「CAセレスト」)を設立しました。

「止める」「蹴る」のサッカーの基本技術を徹底指導しています。九州文化学園とは2020年にパートナーシップを締結。CAセレスト出身の選手が多く入部しスタイルの構築、技術の定着が円滑になり強化が進みました。

5.チームを支えるのは幼馴染の2人のキャプテン

キャプテンは2人制でチームキャプテンが松本士苑(しおん)選手(3年)。ゲームキャプテンは楠翔貴選手(3年)が務めています。

中学まで同じチームでサッカーをしたことはありませんでしたが、同じ小中学校出身の2人です。

一番のライバルであり一番の親友としてお互いの名前をあげ3年間切磋琢磨してきました。

ともに3バックの一角を担う2人のキャプテンがチーム初の全国の舞台を支えます。

九州文化学園の初戦は12月29日に行われる静岡県代表の浜松開誠館との1回戦。

観客を魅了するポゼッションサッカーで次は全国初勝利を目指します。

（取材・文 高校サッカー選手権民放43社/長崎国際テレビ）