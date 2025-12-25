◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

前回大会、10時間41分19秒の新記録で2連覇を達成した青山学院大学。通算8度の総合優勝を誇る強豪は、箱根路の区間記録を4つ持っています。

その1つが前回大会で生まれた5区・若林宏樹選手（当時4年生）の好記録。歴代の“山の神”を超えた1時間09分11秒を叩き出し、4区小田原中継所では45秒先を走っていた中央大学を捉え、区間新記録で往路優勝の立役者となりました。さらに同大会、1位で芦之湯をスタートした6区・野村昭夢選手（当時4年生）が、従来の区間記録を30秒更新する56分47秒で前人未踏の56分台に到達。青山学院大は2区間連続の区間新で2位との差を引き離しました。

さらに後半2区間でも強さをみせる青山学院大学。2022年の第98回大会では、復路の9区、10区で連続区間新が飛び出しました。若林選手や大学記録を2つ（3区、4区）持つ太田蒼生選手が1年生として出場した大会で、9区中村唯翔選手と10区中倉啓敦選手の当時3年生コンビが区間記録保持者となっています。

史上初となる2度目の3連覇を狙う今季も選手層は健在。前回2区で7人抜きを達成し、大学記録を更新した黒田朝日選手はキャプテンとしてラストイヤーを迎えます。そのほか、2年連続8区区間賞で大学記録を持つ塩出翔太選手、前回10区区間賞の小河原陽琉選手がチームを牽引します。

【各区間の大学記録】1区 久保田和真（第92回） 1時間01分22秒2区 黒田朝日（第101回） 1時間05分44秒3区 太田蒼生（第100回） 59分47秒4区 太田蒼生（第101回） 1時間00分24秒5区 若林宏樹（第101回） 1時間09分11秒 ※区間記録6区 野村昭夢（第101回） 56分47秒 ※区間記録7区 林奎介（第94回） 1時間02分16秒8区 塩出翔太（第100回） 1時間04分00秒9区 中村唯翔（第98回） 1時間07分15秒 ※区間記録10区 中倉啓敦（第98回） 1時間07分50秒 ※区間記録