¡¡¿ùºé²Ö¤¬¼ç±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î14Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢ÌîÆâ¤Þ¤ë¡¢»ÖÅÄºÌÎÉ¡¢ÁÒÍªµ®¡¢úË½ÓÂÀÏº¤é¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¼ç¿Í¸ø¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÎø¿Í¤¿¤Á¡É¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç±é¡¦¿ùºé²Ö¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Îº£ÀôÎÏºÈ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÂ£¤ë¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¿ùºé±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÚÅÄÊ¸ºÚ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÌ¤ì¤ä³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤³¤«ÉÝ¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Ï¤Ä¤¤¢¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âÎø°¦¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Èíõ½ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢ÌîÆâ¤Þ¤ë¡¢»ÖÅÄºÌÎÉ¡¢ÁÒÍªµ®¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢ÆâËÙÂÀÏº¡¢ÎÓÍµÂÀ¡¢²Ï°æÀÄÍÕ¡¢¶Üß·¶½¿Í¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¸ºÚ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¸ºÚ¤Î¸½ºß¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÎø¤ÎÁê¼ê¤¿¤Á¡É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÂôÎÓÂÀÏº¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤Î¥º§ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡Ù¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢½Ð±éºî¤¬Â³¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÃíÌÜÇÐÍ¥¤À¡£¿åÂô¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¸ºÚ¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎµÊÃãÅ¹¡Ö¥¤¥¹¥Ë¥¥ã¥¯¡×¤ÎÅ¹°÷¡¦ÏÂÃÏ¡Ê¤ï¤Á¡Ë¡£Ê¸ºÚ¤¬¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¸ÅÃå²°¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÅ¹¤ò¹Ô¤Íè¤·¤¿¤ê¡¢Îø¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´Ø·¸¤À¡£
¡¡ÌîÆâ¤Þ¤ë¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¡¢²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î½÷Ãæ¡¦¥¦¥áÌò¤Ç½Ð±é¡£¤½¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂ¸ºß´¶¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÌîÆâ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¸ºÚ¤ÎÍ§¿Í¡¦¥¨¥ó¤Á¤ã¤ó¡£Ê¸ºÚ¤ÎÂç³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¸ÅÃå²°¤ÎÆ±Î½¤À¡£¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¡ÊÂ¾¼Ô¤ËÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤¯¤¬¡¢À°¦´¶¾ð¤òÊú¤«¤Ê¤¤¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤³¤È¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¸ºÚ¤Ë¤ÏÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÖÅÄºÌÎÉ¤Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¤ÇÅìÂçÀì²Ê¤ÎÀ¸ÅÌÌò¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£º£ÀôºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ó¤È¥Ð¥¹¤È2ÅÙÌÜ¤Î¥Ï¥Ä¥³¥¤¡Ù¤Ç½é½Ð±é¡£¡Ø¤«¤½¤±¤¥µ¥ó¥«¥è¥¦¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢º£ÀôºîÉÊ¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·Â³¤±¤ë¡Öº£ÀôÁÈ¡×¤Î¾ïÏ¢ÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¤À¡£»ÖÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¸ºÚ¤È¥¨¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¿¿¼ù¡Ê¤Þ¤¡Ë¡£³ØÀ¸Åö»þ¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤Îø°¦¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÇÊ¸ºÚ¤È¸À¤¤Áè¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÁÒÍªµ®¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù¤Ç¡¢¿ùºé²Ö±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÄïÌò¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£º£Àô´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë±Ç²è¡ØÁëÊÕ¤Ë¤Æ¡Ù¤Ç¤Î¹¥±é¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ã¼ÔÁü¤ò¼«Á³ÂÎ¤Ç±é¤¸¤¤ë¼ÂÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢º£ÀôºîÉÊ¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¿á¤¹þ¤àÃíÌÜÇÐÍ¥¤À¡£ÁÒ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¸ºÚ¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÎø¿Í¡¦¼Æºé½¨¡Ê¤·¤Ð¤µ¤¡¦¤·¤å¤¦¡Ë¡£Ê¸ºÚ¤¬Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±óµ÷Î¥¤òÍýÍ³¤Ë2¿Í¤ÏÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ç¯Ëö¤ËÊ¸ºÚ¤¬µ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¡¢ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÄ«¥É¥é¤Ç»ÐÄïÌò¤ò±é¤¸¤¿¿ùºé¤ÈÁÒ¤¬¡¢º£²ó¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¡Ê¸½ºß¤Ï¸µÎø¿Í¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ìø½ÓÂÀÏº¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¡Ø¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡Ù¤Î°ìÊÓ¡Ö¤Õ¤«¤¯¤³¤ÎÀ¤ò°¦¤¹¤Ù¤·¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£Ìø¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¸ºÚ¤ÎÂç³ØÂ´¶ÈÁ°¸å¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò¾®Àâ²È¤Î¾®ÎÓÆó¸Õ¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤Ë¤³¡Ë¡£Æó¸Õ¤ÏÊ¸ºÚ¤Ë¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢Åö»þ¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¸ºÚ¤¬Ê¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµ¡¤Ë¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï¼¡Âè¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë±Ç²è¡ØÄ®ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ç¡¢1000¿Í°Ê¾å¤ÎÃæ¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ç¿Í¸øÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿ùºé²Ö¤È¤Ï¡ØÎø¤Ç¤¹¡ª¡Á¥ä¥ó¥¡¼·¯¤ÈÇò¾ó¥¬¡¼¥ë¡Á¡Ù¤Ç¶¦±é¡£¤½¤Î³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò»Ù¤¨¤ëÏÃÂê¤Î¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£ºÙÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¸ºÚ¤¬Âç³Ø3Ç¯¤Î¤È¤¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µÈà¡¦ÄÑÉð¡Ê¤Ä¤¯¤À¡¦¤¿¤±¤·¡Ë¡£Âç³Ø¤ÎÃæÄí¤Ç¾®Àâ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¸ºÚ¤ò¸«¤«¤±¡¢¤â¤È¤â¤ÈÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¹¥°Õ¤¬·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆâËÙÂÀÏº¤Ï¡¢º£Àô¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¤ò¼ê¤¬¤±¤¿±Ç²è¡ØÂà¶þ¤ÊÆü¡¹¤Ë¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¤ò¡Ù¤Ç1¿Í2Ìò¤Î¼ç±é¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£°Ê¹ß¤â¡ØÁëÊÕ¤Ë¤Æ¡Ù¤Ê¤É¡¢º£ÀôºîÉÊ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¤À¡£ÆâËÙ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¸ºÚ¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¾®Àâ²È¡¦»³ÅÄÀþ¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤»¤ó¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾®Àâ¤¬½ñ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ê¸ºÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Îø¿Í¤Î¤æ¤¤ª¤Ë¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ëÍ£°ì¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£»³ÅÄ¤Ë¤âÎø¿Í¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊ¸ºÚ¤È2¿Í¤Ç°û¤ó¤À¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÓÍµÂÀ¤Ï¡¢2020Ç¯¤ÎÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ßÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢º£Ç¯10·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡¦ºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤ËÆ±ºî¤È¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ë¤è¤ê¡¢º£·î7Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè47²ó¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº×¡¦ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢º£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¤À¡£ÎÓ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¸ºÚ¤ÎÄï¡¦ÅÚÅÄÂóÌé¡Ê¤Ä¤Á¤À¡¦¤¿¤¯¤ä¡Ë¡£ÉÙ»³¸©¤Ë¤¢¤ëÊ¸ºÚ¤Î¼Â²È¤Ç¡¢Êì¤È¸¤¤Î¥Ê¥Ê¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸ºÚ¤Î¸µÈà¡¦¼Æºé¤È¤Ïº£¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ò¤¹¤ëÃç¤À¡£
¡¡²Ï°æÀÄÍÕ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤ªËß¤ÎÄï¡Ù¤È¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é²ÎÉñ´ìÄ®¡Ù¤Ç¡¢Âè37²ó¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº×¡¦½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë±Ç²è¡Ø¶öÁ³¤ÈÁÛÁü¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè35²ó¹âºê±Ç²èº×¡¦ºÇÍ¥½¨¼ç±éÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ï°æ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ÇÊ¸ºÚ¤ÎÊÔ½¸¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂ¿ÅÄÈþÇÈ¡Ê¤¿¤À¡¦¤ß¤Ê¤ß¡Ë¡£Ê¸ºÚ¤ÎºîÉÊ¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¸ºÚ¼«¿È¤â¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶Üß·¶½¿Í¤Ï¡¢º£Àô¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ØºÇÄã¡Ù¤Ç¼ç±é¤ò±é¤¸¡¢Âè10²óTAMA NEW WAVE¤Ç¥Ù¥¹¥ÈÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£º£Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤Ï¼êÂå¡¦¸»µÈÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢º£ÀôºîÉÊ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£¶Üß·¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¸ºÚ¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎµÊÃãÅ¹¡Ö¥¤¥¹¥Ë¥¥ã¥¯¡×¤ÎÅ¹Ä¹¡¦¥¸¥ç¡¼¤µ¤ó¡£¤¹¤Ã¤«¤ê´é¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¸ºÚ¤È¤Ï¡¢Å¹°÷¤ÎÏÂÃÏ¤¯¤ó¡Ê¿åÂô¡Ë¤È3¿Í¤Ç¡¢¤è¤¯Â¾°¦¤Î¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦ºÊ²È¤Ç¡¢µÇ°Æü¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£
¡¡¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î14Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡£
¢¨Ìø½ÓÂÀÏº¤Î¡ÖÌø¡×¤Ï¡Ö¡ØÌø¡Ù¤Î°ÛÂÎ»ú¡×¤¬Àµ¼°É½µ
