“元アイドル”29歳レースクイーン・池永百合、ミニスカのサンタ姿が「可愛すぎる」「スタイル抜群」
レースクイーンの池永百合が、25日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
池永が「ブラックサンタも好き？」と投稿したのは黒のサンタコス姿。オフショルダー×ミニスカートで魅せた。ファンからは「最上級に可愛い」「美しすぎる」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
池永は、1996年4月6日生まれの29歳。愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
引用：「池永百合」インスタグラム（＠ikenaga_yuri）
