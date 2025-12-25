ホワイトソックスと契約

ポスティングシステムを利用しての米大リーグ移籍を目指していた村上宗隆内野手は、ホワイトソックスとの2年総額3400万ドル（約53億6300万円）の契約が決まり、22日（日本時間23日）に入団会見に臨んだ。早速、米メディアにも出演。ユーモアたっぷりのやり取りを披露し、現地のファンを虜にしている。

米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」でレポーターを務めるチャック・ガーフィエン氏は自身のXに、村上に対して行ったインタビューの一部を動画投稿。「ムネタカ・ムラカミに、なぜそんなに怖い打者なのか尋ねてみた。彼の答えは……」と記した。

動画内では、質問に対し村上が英語で「パワー。パワー。パワーがあります」と回答。ガーフィエン氏が「パワーですか？」と確認すると、「イエス」と笑顔を見せた。このやり取りにガーフィエン氏が「もう英語を学んでいますね」と感心。すかさず村上は「イエス。I have power（パワーがあります）」とドヤ顔で続けると、撮影スタジオは爆笑に包まれていた。

この動画には現地のファンも多数反応を寄せている。

「彼の言うことは間違ってない。200三振しても、30〜35本の本塁打を打つなら、ホワイトソックスは気にしないだろう」

「“I have power”のTシャツ、現在制作中」

「いいね」

「そうだ。彼はパワーを持っている。待ちきれない」

「この男は好感が持てる」

「もうこの男のためなら命さえ惜しくない」

「もう彼に夢中だ。絶対に守らなきゃ」

「いいね。彼のこと気に入った」

「打者としてパワーがあるのはいいことだ！」

村上の発言に好意的な声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）