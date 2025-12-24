株式会社オートバックスセブンは、グループ初となるカーオーディオ特化型店舗「オートバックス オーディオテーラー 千葉・蘇我インター」を2025年12月19日に千葉市緑区でオープンした。

同店舗は、店内に試聴台やデモカーを備え、純正オーディオとの比較を通じて音の違いを体感できる環境を用意。車種や音楽嗜好に応じた最適な音響提案を行うほか、技術研修や遠隔支援の拠点としても活用される店舗となる。興味のある方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

～車内をライブ空間に。クルマで音楽を聴く楽しさをもっと身近に～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、グループ初となるカーオーディオ特化型店舗「オートバックス オーディオテーラー 千葉・蘇我インター」を、2025年12月19 日（金）に千葉市緑区にオープンいたします。

ここがポイント！

■気軽に立ち寄り、相談できるカーオーディオ特化型店舗

■試聴台とデモカーで音の違いを体感、納得の製品選び

■お好みに合わせた音質チューニングと豊富な商品提案

■技術研修や情報共有の拠点にも活用

本店舗は、「車内でも良い音を楽しみたい」「カーオーディオに興味はあるが、選び方が分からない」といったお客様の声に応えた、量販店の入りやすさと技術力をあわせ持つカーオーディオ特化型の店舗です。車種やライフスタイル、音楽の嗜好に合わせて、最適な音響環境をご提案し、カーオーディオをもっと身近に、もっと自由に楽しめる文化の創出を目指します。

この取り組みは、社内公募による新規事業開発から生まれ、オートバックスのノウハウを生かしながら、新たな顧客価値の創造に挑戦しています。

店名「オーディオテーラー」には、“音を仕立てる場所”という思いを込めています。コンセプトは「まずは体験・体感」。店内には、純正オーディオとアップグレード後の音質を比較できる試聴台やデモカーを常設。実際に音の違いを体感しながら、納得のいく製品選びが可能です。また、お客様の車種・ご予算・音の好みに合わせて最適な製品と音質チューニングをご提案。カーオーディオの購入が初めての方でも安心してご相談いただけます。

さらに本店舗は、グループ内外の技術研修や情報共有の拠点としても活用し、オンラインによる遠隔支援にも対応を予定しており、グループの技術力の向上やサービス品質の強化にも貢献してまいります。

音の違いを体感できる試聴台 デッドニング（ドアの静音・防音加工）体感コーナー

外観 音の違いを体感できるデモカー

店舗概要は以下の通りです。

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

