映画『終点のあの子』（2026年1月23日公開）のプレミア上映会が都内で開かれ、W主演となる當真あみ、中島セナをはじめ、2人のクラスメイトを演じた平澤宏々路、南琴奈ら豪華キャストと、吉田浩太監督が登壇。10年以上の歳月を経て映画化が実現した本作について、熱い思いを語った。

柚木麻子著『終点のあの子』（文春文庫）

「何者かになりたい」思春期のリアル

「10年以上の時間をかけて作った映画です」――こう口火を切ったのは、吉田監督だった。

吉田監督 原作である柚木麻子さんの『終点のあの子』（文春文庫）を10年以上前に読みまして、高校生たちの抱える痛みや、互いに共鳴しあう描写に強く惹かれたんです。希代子は本来すごく普通の子なのに、奔放な朱里（あかり）に憧れ、親友だった森（奈津子）ちゃんを裏切ってしまったりする。その小さな感情の動きは、女子高生特有ということではなく、普通に誰にでも起こりうる気持ちだと感じました。どうしても映画にしたいと熱望して、10年以上の時間をかけて作った映画です。こうしてプレミア試写をご覧いただくことができて、とても幸運に思っています。

中高一貫の女子校を舞台に、思春期の少女たちの友情と自意識の揺らぎを描く『終点のあの子』。物語は、有名写真家を父にもつ朱里が、高校から外部生として入学してくるシーンで始まる。

物語の中心にいる女子高生4名は、

・何者かになりたいと憧れつつ周囲に合わせて生きている希代子（當真あみ）

・常に特別であろうとする孤高の存在、朱里（中島セナ）

・希代子の親友だが、朱里と希代子が接近することで居場所を失っていく森奈津子（平澤宏々路）

・クラスの中心にいる華やかなリーダー格の恭子（南琴奈）

それぞれ実際の年齢に近い女子高校生というキャラクターを、4人の俳優はどのように捉え、演じたのだろうか。

當真あみ 私が演じた希代子は、本当に普通の女の子だなって、原作や脚本を読んで思いました。ふだんの学校生活では、基本、周りに合わせて生活している。周囲を窺いながら、集団の中に溶け込むように努力している女の子で、彼女の感情は誰しもがいちどは経験したことのあるものなのかなというふうに思っています。できるだけナチュラルに自分のまま、自然体に演じられるように意識していました。

中島セナ 朱里は、希代子とは逆に普通であることを嫌っている。人と違うことに意味を見出せる人だと思うんです。さらに高校生特有の万能感と自意識の中で揺らいでいる人だと思います。希代子との距離感だったり、自分が自由でいようとする姿勢みたいなことを意識しながら演じました。

平澤宏々路 森（奈津子）ちゃんは自分にコンプレックスをもっていて、独りになることにすごく怖さを覚えてる女の子。人と一緒にいることで安心感を得ていて、彼女のそういう部分は小学生の頃の自分とすごく似てたので、過去の自分を救ってあげられるように、自分の持っている痛みと人が感じている痛みをしっかり見分けられるように、と、ずっと意識して演じていました。台本を読んでいる間も涙を流してしまうくらいだったので、本当に自分に近かったんだろうなって思ってます。

南琴奈 恭子はいわゆるクラスのリーダー的存在で、女の子たちから憧れられるような華やかな一面も持っているんですが、その強さとは裏腹に、自分の心の裡とか、自分の脆いところとかをさらけ出すのが苦手だったり、不器用な一面もあることを知って、切ないなと思いました。そういう弱さも含めて愛らしいキャラクターだなって思っていて。やっぱり高校生という多感な時期に他人からの見られ方だったり評価を気にしてしまうのは、ひとごととは思えませんでした。

「傷ついた心が、いまの自分を作っている」

中島さん、當真さん、吉田監督からは、映画を観る方々へのメッセージがおくられた。

中島 10代の頃って、いい思い出も、苦い思い出もあると思うんですけど、そういう経験、思い浮かぶ1つ1つがいまの自分を構築する要素になっているんじゃないかなと。『終点のあの子』を観て、大人の方は、自分が10代だった頃を思い出すきっかけになったらうれしいですし、いま学生の方は、自分がどういう学生生活を過ごしていきたいのかとか、将来をどんなふうに捉えてるのかを考えるきっかけになればうれしいですね。

當真 高校生の方は、いま自分も同じ状況にいるなと思うかもしれないし、まさに苦しい思いをしている方もいるかもしれません。この作品を観て、なんか自分だけじゃないんだなって、ちょっと安心してほしいなって気持ちもあります。みんな同じように悩んでいるし、自分自身のあり方、自分の進む道についても、ゆっくりとしっかりと見つけていただけたらなと思います。

吉田監督 中島さんがおっしゃったみたいに、学生時代とか多感な時に傷ついた心っていうものが実際にいまの自分を形成してるってことは、自分自身ものすごく感じています。なので、学生の方はいまの自分をしっかり見つめていただきたいですし、もう少し大人になった方には、自分の中にかつてしっかり傷があったんだということを感じてもらう作品として観てもらいたいと思っております。

「特別な存在になりたい」という願いは、決して少女たちだけのものではない。忘れたふりをしてきた感情にそっと光を当てる映画『終点のあの子』。静かで残酷で、それでも確かに美しい青春のきらめきが、スクリーンに刻まれている。映画は2026年1月23日、全国公開。

映画『終点のあの子』 1月23日（金）全国公開

監督・脚本：吉田浩太

出演者：

當真あみ 中島セナ

平澤宏々路 南琴奈

深川麻衣 石田ひかり

原作：柚木麻子『終点のあの子』（文春文庫）

製作・配給：グラスゴー15

©2026 映画「終点のあの子」製作委員会

公式ＨＰ https://endof-theline.com/

（文藝出版局／文藝出版局）