2025年7月に行われた参院議員選挙で、私は「チームみらい」党首として比例代表で1議席を獲得して当選しました。チームみらいも得票率で2％を超え、公職選挙法などの政党要件を満たして国政政党になりました。8月の臨時国会で初登院し、その後も基本的には毎日、永田町に通っています。

安野貴博氏

チームみらいが掲げた「100日プラン」

日々、立場が変わったことを実感しています。2024年に東京都知事選に立候補して、メディアに取り上げられる機会が増えました。その前後から政治家の方とお話しする機会はありましたが、当時はイチAIエンジニアとして見られていたところ、今では一緒に仕事する存在として見られるようになった。また、必要に応じて官僚の方からレクをいただく機会も生まれました。

チームみらいは参議院選挙に出馬するにあたり、マニフェストの中で「100日プラン」というものを掲げていました。これは、チームみらいが国政政党になったらまず最初の100日間でやることを公約としてまとめたもので、例えば「永田町エンジニアチーム」の立ち上げといった内容を約束していました。

これまで永田町、つまり立法府のためのエンジニアチームというものはありませんでした。そこで、通常は選挙活動などに用いられる政党交付金を原資に、立法府のためにソフトウェアを作る10名程度のエンジニアチームを立ち上げようと考えたのです。

それだけの人数で何ができるんだと思われる方もいらっしゃるでしょう。実は近年AIの登場によって、ソフトウェアを作る効率やスピードが、加速度的に上がっているのです。同じことをやろうとして5年前なら半年かかっていた作業が、今なら1ヶ月でできてしまう。同時に、少数のエンジニアで可能となっている。海外のAIスタートアップなどを見ても、十数名規模にもかかわらず、時価総額が1000億円に上るような企業が次々と登場している状況があるのです。

この永田町エンジニアチームは、チームみらいが国政政党になってから約1ヶ月で形にすることができて、現在も活動しています。100日プランでは「社会実装を“爆速”で実行する」といった内容も約束していました。これはつまり、永田町エンジニアチームで作ったソフトウェアを実際に社会で使っていただけるようにするということで、実際にいくつかのツールを公開しています。

その一つ、2025年10月に公開した「みらい まる見え政治資金」は、チームみらいの政治資金の出入りを、ウェブサイト上で文字通りまる見えにしたものです。政治資金、そして「政治とカネ」に関しては、様々な課題がありますが、まずは見えるようにすることが大事。また従来の政治資金収支報告書には、1万円以下の部分は開示請求をしないと公表されない、公表されるまで約1年のタイムラグがある。さらに機械的な連携でまとめられているわけではないためチェックをしにくい、といった問題点があると考えているのですが、改革に向けて議論していく上で、見せ方の実例が一つあるだけで説得力が違います。

AIの加速度的進化

AIの話題に関して個人的に注目しているのは、AIチップを作る企業が増えてきていることです。ごく一部ですが、顧客がついてビジネスを始めつつある。例えば米のスタートアップCerebras（セレブラス）が開発しているチップは、現在主流のNVIDIAのチップなどに比べ、100倍の速さで出力できるという話があります。ハードウェアの面でAIの技術革新があるかもしれないのです。もしAIの反応速度が上がって、瞬時にレスポンスを寄越すようになったら、会話といったリアルタイムコミュニケーションが求められる分野などで、思いもよらない活用の仕方があるかもしれません。

一方で、ChatGPTがGPT-5にバージョンアップされて「冷たくなった」ことなどが話題になっていましたが、こと個人向けのAIについては、賢さより親密さ、IQよりEQに寄せた発展があるかもしれません。スマートフォンの新型が出るたびにカメラの性能が上がっても、普通の人はあまり違いを気にしないといった具合に、ひたすら賢さが求められていた状況が変わりつつあるのではないか。私も都知事選、参院選で「AIあんの」という、私の政策を学習させた政策質疑応答システムを公開していましたが、こうした政治の面でのAIアバターの活用も違った展開を見せるかもしれません。

デジタルで貢献できることは沢山ある

ただ、業務用であったり特定の用途で用いられるAIは、まだまだ賢くなる余地があるでしょうし、活用の幅も広がっていくと思います。例えば2025年の時点で、Google DeepMindのAIによって人間が長年発見できなかったコンピューターアルゴリズムが発見されたり、OpenAIがバイオ研究に特化してチューニングしたAIモデルが新しい論文執筆に利用されたという話が出ています。そういった形で研究の中で活用が進めば、科学技術自体の研究速度も自ずと上がっていくでしょう。

私の参院議員としての任期は6年あります。足元のAIの進化を見ても、この時代に国会の議席があることは有難いことです。永田町はいまだにファックス文化で、国会の本会議はパソコンやタブレットの持ち込みが禁止されていて――チームみらいのような小さい政党でも、デジタルで貢献できることは沢山あります。

これは100日プランで「他党や自治体と連携推進」と約束していた内容ですが、すでにAIについての超党派の勉強会を企画しており、与野党問わず、他党や自治体の技術導入などを中立的に支援していけたらと考えています。“ユーティリティー政党”として様々な方に便利に使っていただきたい。ある種の触媒として、政治の世界全体を活性化できるような存在になれたらと思っています。

（安野 貴博／ノンフィクション出版）