【クリスマスも傘の出番】
きょう（木）も全国的に傘が必要でしょう。はじめは曇り空のところも次第に雨が降りだしそうです。関東も午後から再び雨の予想です。雨は強まって降るところもありそうなので、大きめのしっかりとした傘があると安心です。

【手袋などで防寒対策を】
最高気温は平年よりも高めのところでも、冷たい雨が降るので、数字以上に寒く感じられそうです。また、夕方からは西日本や北陸を中心に非常に強い風が吹き荒れるところがあるでしょう。朝よりも夜の方が冷え込みが強まりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：4℃　 釧路　：5℃
青森　：7℃　 盛岡　：7℃
仙台　：9℃　 新潟　：10℃
長野　：8℃　 金沢　：10℃
名古屋：12℃　東京　：10℃
大阪　：12℃　岡山　：12℃
広島　：13℃　松江　：12℃
高知　：16℃　福岡　：13℃
鹿児島：15℃　那覇　：22℃

【今夜から金曜日にかけては大雪】
今夜からあす（金）にかけて日本海側では雪に変わり、大雪や猛吹雪になるところがあるでしょう。西日本の平地でも雪が降るところがあり、近畿地方北部や中部、東海地方など太平洋側にも雪雲の流れ込むところが出てくるかもしれません。日本海側は山沿いを中心にドカ雪になるおそれがあるので、警戒をしてください。