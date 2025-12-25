アメリカ第一主義を掲げて、世界各国に「関税戦争」を仕掛けるなど、対立構図を作って自国の有利にすべく動いてきたドナルド・トランプ大統領の第2次政権。国内でも個人的な恨みによる対立構図が顕在化している。トランプ大統領が目の敵にしているのが、インテリジェンス機関だ。スパイ活動を行うCIA（中央情報局）や、捜査権や逮捕権をもつ法執行機関であり情報機関でもあるFBI（連邦捜査局）、通信や衛星などを傍受する国防総省傘下のスパイ機関のNSA（米国家安全保障局）などが対象となる。

CIAやFBIを「ディープ・ステート（影の政府）」だと非難

トランプ大統領は、これらの組織内に自らを貶めようとする勢力があると度々主張してきた。そもそもトランプ大統領は、第1次政権から、CIAを軽視してきた。その理由はCIAが自分の粗探しをして、足を引っ張ろうとしている、と見ていたからだ。例えば、トランプ大統領が初当選した2016年の大統領選挙では、ロシアがトランプ大統領に有利になるようにオンラインなどで干渉したというスパイ機関の分析に激しく反発。その調査に関与したCIAやFBIを「ディープ・ステート（影の政府）」だと非難してきた。米政府内にいながらトランプ大統領を貶めようとしている勢力だとレッテルを貼ったのだ。

さらにCIAやFBIなどが政治目的で「武器化」されてきたとも糾弾している。2024年の選挙戦でもアメリカに18あるスパイ機関などを指す「インテリジェンス・コミュニティ（IC）」全体が腐敗しており、関係者を一掃して刷新するという公約を掲げた。そして第二次政権になって、次々とそれを実行に移しているのである。

まずトランプ大統領は、選挙戦でロシア疑惑など自身に対する捜査に携わったCIAとFBI、そして連邦レベルの検察を抱える司法省などの長官を次々と解任した。代わりに熱烈なトランプ支持者を指名している。NSAの長官と副局長も、まとめて25年の4月に解任。さらにスパイ機関の再編と効率化という名目で、新規採用の削減のみならず、早期退職を組み合わせて、CIAの職員数を数千人規模で削減することが明らかになっている。

一部の元高官らによるあからさまな反トランプ活動

トランプ政権による圧力は現役世代にとどまらない。これまで自分に敵対的だった元長官など、元高官なども容赦なく標的にしているのだ。スパイ機関などで重要な役職にあった元高官らは、退職後も、政府の最高国家機密情報にアクセスできる「セキュリティ・クリアランス」を保持できる。それをウリにして民間企業のアドバイザーになり、多額の収入を得ているという実態がある。トランプ大統領はそこにも目をつけて、これまで自分に敵対的な活動をした元高官らからセキュリティ・クリアランスを剥奪した。

もっとも、トランプ大統領のスパイ機関に対する不信感にも一理ある。というのも、一部の元高官らはトランプ大統領が大統領選で勝利することで安全保障が不確実性を増すと考え、あからさまな反トランプ活動を行ってきた。象徴的な例は、2020年の大統領選挙を前に、ジョー・バイデン大統領の次男であるハンター氏のノートパソコンに保存されていた電子メールや文書がリークされた件だ。バイデン氏が副大統領時代にその立場を利用して金銭的な利益を得ていたと指摘されたのだが、50人以上の元スパイ機関高官が連名で書簡を公開し、この話は、ロシアの偽情報工作の可能性が高いと指摘したのだ。

ところが後の調査で、電子メールなどは本物であることが判明。トランプ大統領が彼らに対して、怒りを持ったのは想像に難くない。

「刺激しそうな情報は伝えない」CIAによる情報操作

また、CIAも第一次政権のトランプ大統領を軽視していた。朝鮮半島担当の元諜報員は、筆者の取材にこう語った。

「トランプの動きが予測できなかったので、どの情報をホワイトハウスに上げるのか、かなり注意をしていた。機密情報を自身のSNSに投稿したこともあるし、中国の習近平国家主席との首脳会談の際でもアメリカの工作について暴露することもあったからだ。その中でもセンシティブだったのは北朝鮮関連。トランプ大統領が『北朝鮮を攻撃する』と言い出す可能性を心配して、彼を刺激しそうな情報は伝えないようにしていた」

スパイ機関が収集する情報は、正確に大統領に伝えられる必要がある。国民から選挙で信任された大統領はそうした情報をもとに、国家のための政策や戦略を立てるからだ。選挙で選ばれたわけでもないスパイたちが、自分たちの判断で情報を操作することはあってはならない。このような不信感が積もりに積もって、報復につながったのだろう。

中国スパイが拡大中だが

26年以降、こうした報復の影響が如実に表れてくると考えられる。まず、米国内の治安悪化だ。トランプ自身は2度も暗殺未遂に遭っており、最近では、政治活動家のチャーリー・カーク氏が暗殺されるなど政治的テロ行為が先鋭化している。また、トランプ大統領は2020年にイラン革命防衛隊のカセム・ソレイマニ司令官を爆殺したことで、イラン政府幹部から暗殺対象に名指しされており、イラン人が起訴された例もある。本来の任務ではない不法移民対策にリソースを割かれる情報機関もあり、頭の痛いところだ。

スパイ対策も然りだ。中国やロシア、北朝鮮、イランなどからのスパイ行為が摘発されるケースが増えている。特に中国のスパイ行為はサイバー空間にも拡大しており、CIAも中国スパイ対策として中国情報の収集を重点的に行う「チャイナ・ミッションセンター」を立ち上げたり、FBIも「チャイナ・イニシアティブ」の取り組みを強化している。さらなる人員強化が必要な分野だが、全体の機動力不足によって、世界最強とされるCIAの優位性が揺らぐ可能性もある。

