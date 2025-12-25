¥í¥·¥¢ ¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡ÍÑ¡Ö¿··¿¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤òÅëºÜ¤·½éÈô¹Ô¤ËÀ®¸ù ½ÐÎÏ¤ÈÂÑµ×À¤¬ÃÊ°ã¤¤¤Ë¡©
Í¢½Ð·¿µ¡ÂÎ¤ÎÁý»º¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¹ñ±Ä¹Ò¶õ±§Ãè´ë¶È¤Ç¤¢¤ëUAC¡ÊÅý°ì¹Ò¶õµ¡À½Â¤²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î22Æü¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¿··¿¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥È177¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿Su-57¤Ë¤è¤ëÈô¹Ô»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡ÀìÍÑ¤Ç½ÐÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å!? ¤³¤ì¤¬¡¢¿··¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹
¡¡¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢Su-57¤Î¤Û¤«¡¢¸½ºß³«È¯Ãæ¤ÎSu-75¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÂè5À¤ÂåÀïÆ®µ¡¸þ¤±¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢UEC¡ÊÅý°ì¥¨¥ó¥¸¥óÀ½Â¤²ñ¼Ò¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡UAC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ð¡¼¥Ê¡¼¿äÎÏ¤¬1Ëü6,000kgf¡Ê¥¥í¥°¥é¥à½Å¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢Á´¤Æ¤Î±¿ÍÑ¥â¡¼¥É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄãÇ³ÈñÀÇ½¤È¹â¤¤ÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßSu-57¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAL-41F1¤ÎºÇÂç¿äÎÏ¤Ï1Ëü4,500kgf¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Ï½ÐÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËUAC¤Ï¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥í¥·¥¢·³¸þ¤±¤ÎSu-57¤ÎÇ¼ÆþÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°¹ñ¸ÜµÒ¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð»ÅÍÍµ¡¤ÎÄó¶¡¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£