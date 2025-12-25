ビジネスからカジュアルまでこれ一足。デサントが提案する「濡れにくい・滑りにくい」冬の最強シューズ

これからの季節、ビジネスパーソンにとって気を付けておきたいのが積雪や路面の凍結。ガチガチの道路でツルっと滑ってしまったり、雪道を歩いて靴の中がグショグショに濡れてしまったり、なんて経験を毎年している人も多いはず。

そんなコンディションの悪い路面に対応してくれる、ビジネスシーンでも履けるハイテクシューズを発見！ DESCENTEの高機能スニーカーシリーズ・VERTHER（ヴェルサー）から、冬仕様のローファータイプシューズ「VERTHER SNOW LEATHER（ヴェルサースノーレザー）」（3万6300円）と「VERTHER SNOW SUEDE（ヴェルサースノースエード）」（3万5200円）が登場しました。

今回発売の2モデルの大きな違いは素材にあり、「VERTHER SNOW LEATHER」は天然皮革、「VERTHER SNOW SUEDE」はスエードを採用。いずれもラフに脱ぎ履きできるローファー仕様で、レザータイプは補強用のベルトが付いたハーフサドルタイプとなっています。

レザータイプもスエードタイプもアッパーの裏側には、雨に対応できる透湿防水素材を採用しているのが大きな特徴（完全防水ではありません）。靴内への水の侵入を防ぎながら、それでいて内部の湿気は逃してくれるので、蒸れを解消して快適な履き心地が持続します。

上品な見た目のアッパーに反して、登山シューズのようなゴツゴツっとした形状のアウトソールには、ヴィブラム社と共同開発した“Vibram Arctic Grip AT”を採用しています。濡れた路面や乾燥路面で確かなグリップ力を発揮するだけでなく、雪道や凍結路面でもしっかりと地面を捉えて歩くことが可能です。

▲「VERTHER SNOW SUEDE」

ヒールにはドローコードが付いていてフィッティングを変えられるのもうれしい仕様。手袋をはめていても簡単に調整することができます。

サイズ展開はいずれも25.0〜28.0cm（0.5cm刻み）で、ワイズ（甲周りの長さ）は日本人の足にフィットしやすい少し幅広の2E相当。カラーはブラックグレーの1色展開となっています。

▲「VERTHER SNOW LEATHER」

見た目はフォーマルな格好にも合わせやすいローファータイプながら、悪天候やコンディションの悪い路面にも対応するハイスペックシューズは、この冬のヘビーローテーションに。レインシューズとしてはもちろん、スーツスタイルで泥道や砂利道などのオフロードを歩く場面など、様々なシーンで活躍してくれそうです！

>> DESCENTE

＜文／GoodsPress Web＞

