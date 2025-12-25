シェラトン都ホテル東京は、「苺とショコラのアフタヌーンティー」を2026年1月6日から2月28日まで数量限定で提供する。

苺をピスタチオクリームとアーモンド生地で重ねたフレジェ、苺とショコラブランのムース、苺とショコラのロールケーキ、苺とレモングラスのゼリー、苺を模した苺のマカロン、国産牛のテリヤキバーガー、牛肉の煮込みタルトレット、冷製ビーツのスープと赤い野菜のサラダ、ハムと赤玉ねぎのピクルス スモークマスタードのサンドウィッチを用意する。スコーンは苺とココナッツのスコーンと発酵バターのスコーンの2種類で、苺ジャムとクロテッドクリームとともに提供する。

飲み物は、イングリッシュブレックファストティーやロイヤルダージリンなどのTWG Tea7種、ハーブティー5種、コーヒーをカフェフリースタイルで提供する。また練乳を添えた苺の食べ放題付きプランも用意する。

場所はロビーラウンジ バンブー。提供時間は午前11時半からと午後2時半からの各2時間制と、曜日限定で午後5時半または6時からの3時間制も設定する。料金は6,400円、苺食べ放題付きプランは7,900円。税・サービス料込。