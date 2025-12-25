コンラッド東京は、「シェフズ・トリート・北陸ランチビュッフェ」を12月26日から2026年3月13日までの平日に開催する。

北陸の新鮮な魚介や能登牛をはじめとする銘柄肉などを使用し、定番の味覚から名産品までを和洋中さまざまなスタイルの料理にアレンジして提供する。

選べるメインには、新潟県産のサーロインに加賀レンコンを添えた「新潟サーロインのグリル 金沢黒ビールのソース」や、蟹のリゾットとのどぐろを合わせた「のどぐろと蟹のリゾットパイ包み ロブスターショロンソース」、北陸産のイノシシを赤ワインで煮込み、トリュフを添えた「イノシシの赤ワイン煮込み」など全5種をラインナップ。

前菜には、石川を代表する能登牛を低温でローストした「能登牛のカルパッチョ トリュフバルサミコヴィネグレット ペコリーノロマーノ」、濃厚なマッシュポテトにレモンとオリーブオイルで和えた福井県産のサーモンを合わせた「ふくいサーモンのタルタル ロブスターブランダード」、新鮮な鰤を昆布出汁にくぐらせて、楽膳と楽しむ「鰤のしゃぶしゃぶ」などを用意する。

デザートは、加賀棒ほうじ茶の芳醇な香りが広がる「加賀棒ほうじ茶カップケーキ」などを提供する。

場所は28階オールデイダイニング「セリーズ」。提供時間は正午から午後1時半（最終入店）までの120分制でラストオーダーは30分前。料金はスタンダードプランが大人7,500円、コンラッド・ベア付きプラン8,800円など。税・サービス料込。

2月1日から8日までの平日には開催しない。1月1日・12日、2月11日・23日には開催する。