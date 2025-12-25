デキる収納、サステナブル！【ザ・ノース・フェイス】多機能デイパックをAmazonでチェック
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
自立するボックス型で出し入れ自在。快適さと利便性を兼ね備えた【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
ザノースフェイスのリュックは、デバイスやガジェット、アクセサリーなどを効率よく収納できる高機能デイパック。背負うこともハンドキャリーも可能な2WAY仕様で、22リッターの大容量を備え、日常からビジネスまで幅広いシーンに対応する。
フロントにはパッド入りのガジェットスリーブを内蔵し、本体内部には13インチまでのPCやタブレット、A4サイズのドキュメントファイルを収納できる蛇腹式スリーブを搭載。自立するボックス型デザインにより、内部へのアクセスや荷物の出し入れがスムーズに行える。
ショルダーハーネスには過重負荷とずり落ちを軽減するストレッチゴムバンドを採用し、背面はスパインチャネル構造で背骨への負担を軽減しつつ通気性を確保。左サイドにはジッパー付きの隠しポケットを備え、貴重品の収納にも便利だ。
素材には軽量で高強度の600デニールリサイクルポリエステルを使用し、環境への負荷を抑えたグリーンマテリアル製品として仕上げている。
