村上宗隆の獲得、Wソックスにとっては「リスクを取る際の障壁がない」米識者が分析 完全試合投手は熱烈エール「最高だ」

まさに“驚きの決着”と言わざるを得ない。

ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆は、現地時間12月22日、新天地がホワイトソックスに正式決定し、本拠地レートフィールドで入団会見を実施。この意外な移籍先や、2年3400万ドル（約53億円）という比較的“小規模”な契約内容には、米識者から様々な反応が上がっている。

その中で米ポッドキャスト番組「Baseball is Dead」の司会、ジャレッド・カラビス氏は、「噂されていた球団の中で、ここ数年の騒ぎの中で、結局ホワイトソックスと2年3400万ドルの契約だ」と驚きを隠せない様子。共演者のジャスティン・ヘイブンズ氏は、「リスクを取る際の障壁がない」と冷静に分析し、次のように続けた。

「より優秀な選手の出場機会を奪うわけではないし、そのポジションで頭角を現している有望株もいない。プレーオフ進出の可能性も損なわない。ワイルドカード争いや地区優勝を狙う球団とは違い、もし最初の200打席で苦戦したとしても、『どうする？打率.150、出塁率.200、長打率.275だ。3400万ドルも払ったのに…』とはならない」