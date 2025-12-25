宮城県在住の40代・Mさんは10年ほど前のある夜、雨に濡れながら横断歩道で信号を待っていた。

【プレイリスト】音声で聞く体験談

雨は急に降ってきたもので、どこか雨宿りができる場所まで走ろうとしていたら......。

＜Mさんからのおたより＞

10年程前、出張で横浜に行きました。

夕飯を食べようと外に出たところ、霧のようなやわらかな雨が降っていましたが、これくらいなら大丈夫と歩き出しました。

しかし、信号待ちをしている途中で急に雨脚が強まり、一気にスコールのようなどしゃ降りに変わったのです。

雨の中、誰かが近付いてきて...

信号が変わったら、雨宿り出来そうな場所までとにかく走ろう......。

そう思ったとき、誰かが近付いてきました。骨太の女性？ いや、どう見ても女装の男性です。

「客引きだ！」と思った田舎娘の私は、視線を合わせないようにやり過ごそうとしました。

でも、その人が声をかけてきたのです。

「傘使って」

そして、自分がさしていたビニール傘を差し出してくれました。

傘を借りるのを断ると...

田舎では見たこともない風貌のその人に、偏見もあり、新手の客引きかもという怖さもあり、私は体よく断ろうと、「借りても返せないし、借りたらオネエさん濡れちゃうから」と言いました。でも、その人は、

「傘はホテルにでも置いといて。お店にまだ傘あるから大丈夫」

と言って私に傘を渡すと、雨の中を走り去って行ってしまったのです。

たぶん、私は田舎者丸出しだったのでしょう。

偏見をもっていたこと、純粋な好意を疑ったこと。何とも言えない申し訳ない気持ちになりました。

そんな私を気遣っていただいたこと。ごめんなさいとありがとうを言いたいです。



