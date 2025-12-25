外国人と、どう共生？ 交流求め…ニセコでリゾートバイトの若者に密着 見えてきたヒント
「news zero」の取材で、外国人への不安の声が多くあがった北海道のニセコはいま、ハイシーズンを迎えています。外国人との交流を目的にリゾートバイトで訪れた日本人の若者に密着すると、外国人と共に生きるヒントが見えてきました。
■季節限定の外国人労働者が急増
世界中から人が集まるスキーリゾート、北海道・ニセコ。
町は外国人でにぎわう一方で、周囲の理解を得ずに進む土地開発や、ポイ捨てなどのマナーの問題。
外国人との共生に揺れる町。そこに今年、自ら飛び込んだ男性がいます。
大輝さん（23）
「英語（力）伸ばしたいというのがあったので、日本で一番外国人が多いなって思ったのがニセコだったので」
9月からリゾートバイトのスタッフとして、ホテルで働く福岡出身の大輝さん（23）。
“ニセコに外国人が多い”。それもそのはず…。
アイルランドから
「働いています。すぐそこの、すし店で」
イギリスから
「スキーのインストラクターです」
ニセコではこの時期、観光客だけでなく季節限定の労働者が急増。外国籍の住民は、1か月で約2倍となっていました。
■リゾートバイトする外国人の日常は…
大輝さんが出会った外国人は、日本でどう暮らしているのか。その日常を追いました。
大輝さん
「Hello、アーサー」
この日、会っていたのは、同じホテルで働くアーサーさん。アーサーさんはこの冬、リゾートバイトで働くため、アイルランドからニセコに来ました。
季節限定で働く アーサーさん（22）
「短いフレーズを少しずつ勉強している」
大輝さん
「日本語しゃべれるじゃない？ 『お疲れさまです』とか」
アーサーさん
「おつかれさまでーす。少々お待ちくださーい。ありがとうございまーす」
国際運転免許証を取得しているというアーサーさん。
アーサーさん
「いまの時期が一番危険。雨が降ると雪が凍る」
北海道警察によると、倶知安町ではこれまで、雪道の外国人による交通事故が複数発生。
アーサーさん
「怖いです。慣れるしかない。ゆっくり運転するようにしないといけない」
アーサーさんは事故を起こさないよう、交通ルールの違いを自ら学び、実践しています。
運転中、踏切にさしかかったときには、窓を開けて安全確認。
大輝さん
「窓を開けて確認するのはマナーがいいね。いつもやるの？」
アーサーさん
「うん、必ずやる。日本の文化を取り入れようと思っているだけ」
大輝さんも感心するほど、慎重に運転していました。
■「順応に時間かかるが努力したい」
働き先として、ニセコを選んだワケは…。
アーサーさん
「世界のどこよりも素晴らしいスキー場だと聞いて」
「食べ物も大好き」
日本の食べ物が大好きだというアーサーさんですが、大輝さんとの生活の中ではこんな一幕も…。
大輝さん
「納豆は？」
アーサーさん
「あんまり好きじゃなかった。もう少しで好きになるかも」
大輝さん
「So Kind。日本語学ぶ意欲すごいし、日本の文化とか言葉も学びたい欲多いし」
アーサーさん
「みんなお互いに思いやりをもって、尊敬しあっている」
「外国人は、順応に少し時間がかかるかもしれないけど、努力したい」
■「日本のルールを尊重したい」
別の日、大輝さんは札幌市へ。リゾートバイトを通じて知り合ったという友人と、クリスマスマーケットを楽しんでいました。
その１人、今年4月から移住して英語教師をしているターニャさん。
大輝さん
「（オーストラリアは）いま暖かい？」
移住して働く ターニャさん
「はい、私たちのクリスマスはとても暑い」
大輝さん
「すごく違うね」
大輝さん
「いろんな国のこと知れるし、逆に日本の文化教えたりとか、そこはおもしろい」
オーストラリアから移住 ターニャさん
「彼（大輝）はすごく親切でエネルギッシュな人です。とてもポジティブです。弟みたいな存在」
大輝さん
「私の姉です」
ターニャさん
「私たちは日本に住んでいるので、ここのルールを尊重したい。オーストラリアとは、ゴミ捨てのルールがまったく違います。どうすればいいか、困惑することもあると思います」
──日本のルール、（外国人観光客に）教えたことは？
ターニャさん
「会うことがあって質問されれば喜んで説明したいです」
■日本の文化になじもうとする外国人の姿
大輝さんが感じていたのは、外国人が日本の文化になじもうとする姿。
大輝さん
「国によっても違うし、国の中でも人によって全然価値観違うから、考え・価値観・文化の違い、知れたのは改めておもしろいなって思う」
「でも実際に問題があるのもわかっているが、外国人が必要なのは変わんない。共存というか、日本人と外国人がうまくできたらうれしいなとは思います」