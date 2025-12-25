「news zero」の取材で、外国人への不安の声が多くあがった北海道のニセコはいま、ハイシーズンを迎えています。外国人との交流を目的にリゾートバイトで訪れた日本人の若者に密着すると、外国人と共に生きるヒントが見えてきました。

■季節限定の外国人労働者が急増

世界中から人が集まるスキーリゾート、北海道・ニセコ。

町は外国人でにぎわう一方で、周囲の理解を得ずに進む土地開発や、ポイ捨てなどのマナーの問題。

外国人との共生に揺れる町。そこに今年、自ら飛び込んだ男性がいます。

大輝さん（23）

「英語（力）伸ばしたいというのがあったので、日本で一番外国人が多いなって思ったのがニセコだったので」

9月からリゾートバイトのスタッフとして、ホテルで働く福岡出身の大輝さん（23）。

“ニセコに外国人が多い”。それもそのはず…。

アイルランドから

「働いています。すぐそこの、すし店で」

イギリスから

「スキーのインストラクターです」

ニセコではこの時期、観光客だけでなく季節限定の労働者が急増。外国籍の住民は、1か月で約2倍となっていました。

■リゾートバイトする外国人の日常は…

大輝さんが出会った外国人は、日本でどう暮らしているのか。その日常を追いました。

大輝さん

「Hello、アーサー」

この日、会っていたのは、同じホテルで働くアーサーさん。アーサーさんはこの冬、リゾートバイトで働くため、アイルランドからニセコに来ました。

季節限定で働く アーサーさん（22）

「短いフレーズを少しずつ勉強している」

大輝さん

「日本語しゃべれるじゃない？ 『お疲れさまです』とか」

アーサーさん

「おつかれさまでーす。少々お待ちくださーい。ありがとうございまーす」

国際運転免許証を取得しているというアーサーさん。

アーサーさん

「いまの時期が一番危険。雨が降ると雪が凍る」

北海道警察によると、倶知安町ではこれまで、雪道の外国人による交通事故が複数発生。

アーサーさん

「怖いです。慣れるしかない。ゆっくり運転するようにしないといけない」

アーサーさんは事故を起こさないよう、交通ルールの違いを自ら学び、実践しています。

運転中、踏切にさしかかったときには、窓を開けて安全確認。

大輝さん

「窓を開けて確認するのはマナーがいいね。いつもやるの？」

アーサーさん

「うん、必ずやる。日本の文化を取り入れようと思っているだけ」

大輝さんも感心するほど、慎重に運転していました。

■「順応に時間かかるが努力したい」

働き先として、ニセコを選んだワケは…。

アーサーさん

「世界のどこよりも素晴らしいスキー場だと聞いて」

「食べ物も大好き」

日本の食べ物が大好きだというアーサーさんですが、大輝さんとの生活の中ではこんな一幕も…。

大輝さん

「納豆は？」

アーサーさん

「あんまり好きじゃなかった。もう少しで好きになるかも」

大輝さん

「So Kind。日本語学ぶ意欲すごいし、日本の文化とか言葉も学びたい欲多いし」

アーサーさん

「みんなお互いに思いやりをもって、尊敬しあっている」

「外国人は、順応に少し時間がかかるかもしれないけど、努力したい」

■「日本のルールを尊重したい」

別の日、大輝さんは札幌市へ。リゾートバイトを通じて知り合ったという友人と、クリスマスマーケットを楽しんでいました。

その１人、今年4月から移住して英語教師をしているターニャさん。

大輝さん

「（オーストラリアは）いま暖かい？」

移住して働く ターニャさん

「はい、私たちのクリスマスはとても暑い」

大輝さん

「すごく違うね」

大輝さん

「いろんな国のこと知れるし、逆に日本の文化教えたりとか、そこはおもしろい」

オーストラリアから移住 ターニャさん

「彼（大輝）はすごく親切でエネルギッシュな人です。とてもポジティブです。弟みたいな存在」

大輝さん

「私の姉です」

ターニャさん

「私たちは日本に住んでいるので、ここのルールを尊重したい。オーストラリアとは、ゴミ捨てのルールがまったく違います。どうすればいいか、困惑することもあると思います」

──日本のルール、（外国人観光客に）教えたことは？

ターニャさん

「会うことがあって質問されれば喜んで説明したいです」

■日本の文化になじもうとする外国人の姿

大輝さんが感じていたのは、外国人が日本の文化になじもうとする姿。

大輝さん

「国によっても違うし、国の中でも人によって全然価値観違うから、考え・価値観・文化の違い、知れたのは改めておもしろいなって思う」

「でも実際に問題があるのもわかっているが、外国人が必要なのは変わんない。共存というか、日本人と外国人がうまくできたらうれしいなとは思います」

（12月24日放送『news zero』より）