シカゴでの入団会見で話題に

ホワイトソックスと2年3400万ドル（約53億1000万円）で契約合意した村上宗隆内野手に対する注目が高まっている。22日（日本時間23日）に開かれた入団会見では英語でもスピーチを披露したが、その隣に座っていた人物も話題を集めることとなった。

グレーのスーツ姿で登場した村上。契約書にサインを行い、同席したクリス・ゲッツGMから新ユニホームと帽子を手渡され、笑顔で記念撮影を行った。「Hello．My name is Munetaka Murakami．White Sox nation you guys are in my heart.（私の名前は村上宗隆です。ホワイトソックスファンの皆様。キミたちは私の心の中にいます）」と英語で挨拶。白い靴下を取り出して「ホワイトソックス！」と言い、会場を笑顔に包んだ。

一方でファンの間で話題を集めたのが、村上の隣で通訳を務めた男性だった。村上と並んでも見劣りしない非常にがっしりとした体格に、髭と黒のスーツという風貌、落ち着いた声で村上の言葉を英語で会場に伝えていった。

SNSでは「村上の隣りの通訳がインパクトありすぎて気になるw」「バット持たせたらホームラン打てそう」「SP兼任です」「村上通訳むちゃくちゃ強そう」「シーズン始まってからも帯同するのかな？（期待）」「村上が小さく見えるバグ。通訳さんのガタイ良すぎる笑」「通訳の人村上よりデカくないか」「村上の通訳キャラが強すぎる」などと注目を浴びていた。（Full-Count編集部）