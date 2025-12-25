ぴたぴたトップスからド迫力の美貌！韓国女子ゴルファー、ユ・ヒョンジュの“視線強奪”ウェアSHOT【PHOTO】

韓国女子ゴルファーのユ・ヒョンジュが、“視線強奪”のゴルフウェア姿を披露して話題だ。

【写真】ユ・ヒョンジュ、ぴたぴたゴルフウェア姿

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。

自身とスポンサー契約を結ぶ韓国のポルシェ公式ディーラー「セヨン・モビリティ」のアカウントをタグ付けし、数枚の写真と動画を投稿した。

投稿では、ポルシェの高級スポーツカー「パナメーラ」の隣に立って写真撮影に臨むユ・ヒョンジュが写っている。グレーの長袖トップスに黒のスラックスを合わせたゴルフウェアコーデで、モデルさながらのポージングを披露している。

タイト目なトップスからは迫力のあるボリューミーさが際立ち、見る者の目を引く。スラックスを履いていても際立つ健康的な美脚も、やはり多くのゴルフファンを魅了させていた。

この投稿に、ファンからは「あまりにも美しすぎる…」「ポルシェが似合い過ぎる美女」「ファビュラス」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

なお、ユ・ヒョンジュは11月に行われた韓国女子ゴルフの2026年シーズン正規ツアー（1部）のシード順位戦予選でグループAを3位で通過し本選に進出。ただ、本線では4日間で通算3オーバーの「291」とし、89位で来季のシード権確保を逃した。

◇ユ・ヒョンジュ プロフィール

1994年2月28日生まれ。韓国・京畿道出身。身長172cm。2004年からゴルフを始め、2011年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。実力と美貌、優れたフィジカルを兼ねそなえた女子ゴルファーとして人気を集めている。