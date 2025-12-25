長野県東部に位置する中核都市・上田市。東西に流れる清流・千曲川のほとりにあるのが長野代表・上田西高等学校です。

12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に出場し、29日の1回戦、29大会ぶりの出場となる滋賀代表・水口高校とニッパツ三ツ沢球技場で対戦する、上田西の応援したくなる5つのポイントを紹介します。

1.多くのスポーツ選手を輩出

上田西は昭和35年4月、上田城南高校として開校。昭和62年3月に全面移転し、校名を「上田西」に変更し現在に至ります。

サッカー・水戸ホーリーホックの根本凌選手のほか、プロ野球ではオリックスの横山聖哉選手など、サッカー以外の分野でも多くのスポーツ選手を輩出しています。

2.2大会連続出場！先輩超えを狙う

サッカー部の創設は1968年。2回戦からの登場となった前年度の第103回大会は、初戦で徳島市立に2-1で勝利。続く3回戦の矢板中央戦でも2-0と勝利し、全国ベスト8の成績を残しました。

2大会連続出場となる今大会では、昨年の壁を越えるべく日々さらなるレベルアップを目指しています。

3.PK戦までもつれ込んだ！白熱の県大会決勝

11月の選手権予選長野県大会決勝。対戦相手は、今年の県総体優勝の東京都市大学塩尻高等学校でした。両チームの監督は、共に地元長野のJクラブ・松本山雅の元選手です。

試合は、前半15分に都市大塩尻が先制する展開に。その後、数的有利となるもゴールを割ることのできない上田西でしたが、後半33分、ショートコーナーからのクロスを野澤波選手(1年生)が右足で合わせ同点に追いつきます。

その後延長戦でも決着がつかず、試合はPK戦にもつれ込みます。迎えたPK戦は途中交代の湯田拓海選手(3年生)の好セーブもあり、勝った上田西が2大会連続の全国出場を決めました。

4.大きな相手にも屈しない！団結力！これが「ミツバチ軍団」

今年のスローガンは「魂」。「自分たちは、選手権県大会の王者！」という「魂」を持って1秒1秒を戦います。

チームの特徴である、全員での攻撃と守備。これは、どんな大きい相手でも集団で戦う、まさに“ミツバチの戦略”です。黄色のユニホームをまとう「ミツバチ軍団」が、全国の舞台でも強敵に立ち向かいます。

5.本当に地域の皆さんが熱い！その声援を力に変えて

2大会連続の全国大会出場が決まり、上田では地域を挙げての応援ムードです。

ある日には…練習グラウンドの横にキッチンカーが登場！なんと、上田市内の人気ラーメン店2店が共同で激励に駆け付けました。

実は、両店主とも白尾秀人監督の教え子。「今回は是非、96回大会のベスト4を超えてもらいたい」との思いから、“特製ラーメン”を練習後の選手・マネージャーに提供。地域の皆さんの声援を力に変え、上田西が会場を沸かせるサッカーを見せます。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社 / テレビ信州)