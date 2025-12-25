日本最大の湖・琵琶湖を有する滋賀(近江)の道は、戦国武将にとって天下へ続く道。その戦国の歴史を受け継ぐ忍者の街・甲賀市で、長い年月にわたり刃を磨き続けてきたのが、第104回全国高校サッカー選手権大会に出場する水口高等学校です。

29日に初戦、ニッパツ三ツ沢球技場での1回戦で長野代表・上田西と対戦する、滋賀代表・水口の応援したくなる5つのポイントを紹介します。

1.受け継がれる誇り、羽ばたく才能

110年を超える輝かしい歴史を誇る県内屈指の伝統校・水口。

公立校でありながら部活動にも力を注いでおり、ライフル射撃部は11月の近畿大会において4種目で優勝を果たし、全国出場を叶えました。

また、サッカー・東崇史氏(元横浜F・マリノス)や、プロ野球・2025年ドラフトで楽天から1位指名を受けた藤原聡大投手(花園大)など、多くのスポーツ選手も輩出しています。

2.古豪復活“最古で最多”

サッカー部の歴史は古く、1920年創部。また選手権全国大会には県内最多となる過去15回の出場を誇り、1961年度・1965年度・1979年度大会の3度にわたりベスト8入りを果たしています。

積み重ねてきた歴史と結果が、名門の名を確かなものにしてきました。

3.時を超えてはばたけ！

10年ぶりに立った滋賀県大会決勝の舞台には、創立100年の節目に作られた「時を超えてはばたけ」という横断幕。四半世紀、全国から遠ざかっていた水口の想いと重なるものがありました。

迎えた決勝戦はスコアが動かず、勝負の行方はPK戦へ。インターハイでは県予選の準決勝でPK負けを経験していた水口でしたが、この試合は1人目から3人連続で成功。

守っては、守護神・小西琉希選手(2年)が3人連続で相手のシュートを止める圧巻のセービングで、見事29大会ぶり16回目の全国出場を決めました。

古豪が時を超え、再び全国の空へ羽ばたきます。

4.伝統校に芽吹くは“若き風”

歴史と伝統ある高校に若き風を吹き込んだのは、26歳の夘田雄基監督。大学を卒業し水口高校赴任1年目でサッカー部監督に就任しました。

伝統校の指揮官という重圧の中で選んだのは“真逆の挑戦”。積み上げてきた「クラシックスタイル」ではなく「荒々しく、泥くさく、食らいつく」。その戦い方こそ、次の伝統をつくるという確固たる信念がありました。

今大会最年少の若い指揮官が、伝統校の新たな1ページにどんな風を刻むのか。その挑戦から目が離せません。

5.駑馬十駕(どばじゅうが)

リーグ戦に勝てず、2年連続で出場していたプリンスリーグ参入戦も逃し、気づけば30人いた仲間は様々な事情で半分ほどにまで減少。

そんな苦しい中で、今年のチームが掲げたテーマは「駑馬十駕(どばじゅうが)」。鈍い馬でも10日走れば優れた馬の1日分になるという言葉です。

「弱い時間帯があっても、最後に勝つ」その想いが、最後まで残った彼らを支え続けました。最後に勝つため、一丸となって全国へ向かいます。

水口の初戦は29日に行われる長野代表・上田西との1回戦。創立110年を超えて積み重ねた時間と誇りが、いま再び、全国の舞台で輝きを放ちます。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社 / びわ湖放送)