bills Origin ~彩り豊かなオーストラリアの食卓~秋冬メニュー

｢世界一の卵料理｣と評されるスクランブルエッグ&トーストや、リコッタパンケーキを手掛けるビル・グレンジャー氏が率いる、シドニー発のレストラン｢bills｣。今回は秋冬メニューを一部ご紹介します。秋冬メニューのテーマは｢bills Origin ～彩り豊かなオーストラリアの食卓～｣。billsの原点である、シンプルでありながらも色鮮やかな素材を生かした豊かな味わいを大切にしつつ、オーストラリアならではの多国籍な食文化や多様な食材の組み合わせを感じられるメニューがずらり。伺ったbills福岡 では、窓の外に水辺を臨むロケーションを活かしたゆっくりと時間の流れるスペシャルな空間でいただけます。

■目にも鮮やかなローストパンプキン

ローストパンプキン - 自家製スパイスオイル、シトラスヨーグルト、ハトムギ

ホクホクした甘いカボチャと、ピリッと辛い自家製スパイスオイルという斬新な組み合わせがクセになる。

ヨーグルトソースは ちょっとジャンクな風味で、飽きることなく食べ進められます。

■香ばしく焼き上げたグリルドチキンサラダ

グリルドチキンサラダ- ラディッキオ、アンディーブ、柿、チャイニーズビネガードレッシング

香ばしく焼き上げたチキンと、酸味の効いたチャイニーズビネガーソースがベストマッチ。そこに、薄切りの柿を合わせると優しい甘みがプラスされ、何とも言えない味わいに。

■ ベトナムや韓国料理から考案された春菊とグリーンキムチパンケーキ

春菊とグリーンキムチパンケーキ- ポーチドエッグ、コリアンダー、ジンジャードレッシング

ベトナムの｢バインセオ｣と韓国の｢チヂミ｣からインスピレーションを得て、日本の旬野菜である春菊と自家製“グリーンキムチ”を合わせた、

多国籍のセイボリーパンケーキ。不思議な組み合わせですが、春菊やネギといった香草の爽やかさが、香ばしく焼き上げたパンケーキとマッチしています。

■自家製XO醤などが効いたオレキエッテ

オレキエッテ - 自家製XO醤、リコッタ、ケッパー、カラマタオリーブ

中華とイタリアンをコラボさせたような不思議な味わい。自家製XO醬の旨みをリコッタチーズが優しく包み込んでくれる。

■ブルーベリープロテインとカミカツペールエール

■ブルーベリープロテイン - ブルーベリー、アーモンドミルク、はちみつ、グラスフェド ホエイプロテイン



オーストラリアのフィットネス文化を感じられるホエイプロテイン入り。

■カミカツペールエールby 徳島県上勝町ライズアンドウィン ブルーイングカンパニー 5%

こちらは秋冬メニューではないのですが、気になったので。

マイルドで飲みやすいブリティッシュスタイルビール。 徳島産の大麦を使っています。

いかがでしたか。オーストラリアは、アジアやヨーロッパなど多様な文化が交差する土地。その食卓は、異なる国や地域の食材や調理法を柔軟に取り入れ、自由に組み合わせる楽しさに満ちています。

今回の新メニューでは、こうした背景に日本の秋冬の恵みを融合させ、billsらしい彩り豊かなメニューをご賞味ください。