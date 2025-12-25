ソフトバンクの大関友久投手（28）が24日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉を行い、8千万円増の年俸1億7千万円でサインした。自身初の大台超えに「大変うれしいし、もっと大きくなれるよう一層頑張りたい」と笑顔で語った。

6年目の今季は登板24試合全てに先発して自己最多を大きく更新する13勝（5敗）、防御率1・66の好成績を残し、勝率第1位の初タイトルを獲得。「すごくいい状態が続いて、自分の中でも大きく進んだ一年」と納得の表情を浮かべた。

試合中も持つ手帳を持参した交渉は約1時間に及び、2023年の契約更改の際に口にした将来的な米大リーグ挑戦の意思を改めて球団に伝えた。ポスティングシステムの可能性を含めて「米国に行くのがゴールとは思っていないけど、希望はある」と強調した。

大きな夢を抱いて臨む7年目の来季の目標は「（数字を）あえて言うなら、15、16勝ぐらい」と設定。今季は終盤に状態を落とし、日本シリーズは登板機会がなかった。「状態の波が出たのも自分の実力。来季へつながる材料」。悔しさも糧にさらなる飛躍を遂げる。（金額は推定）

（鬼塚淳乃介）