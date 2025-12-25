江戸時代に天領として栄えた大分県日田市豆田町の往時を伝える企画展「天領日田を彩る遺跡たち〜豆田町を中心とした江戸幕府直轄地の栄えた暮らし」が、同市友田の市埋蔵文化財センターで開かれている。来年3月31日まで。入館無料。

現在の月隈公園にあった永山城跡をはじめ、その南側に置かれた代官所「永山布政所」跡、豆田地区にある国重要文化財の長福寺や、国史跡の咸宜園跡などの発掘調査の様子を紹介。出土遺物や写真パネルで解説している。

永山布政所は1639（寛永16）年に設置され、1767（明和4）年に西国筋郡代に昇格。九州での幕府支配の中心的役割を担った。花月川を挟んだ豆田町は商家町として発展、日田の繁栄を支えた。

永山布政所は明治以降に取り壊され、その範囲や概要は絵図でしか残されていない。2003年の調査では石組みの用水路や、陶磁器類、木製品が廃棄された土坑などを発掘。会場には土器類のほか「日田御役所」と墨書された銘荷札などが並ぶ。

九州最古の真宗寺院とされる本堂を有する長福寺では、24年度の防火施設整備工事に伴う調査で礎石や石畳、銭などが見つかっており、創建当時の寺院の姿を想像させる。儒学者の広瀬淡窓が開いた私塾・咸宜園跡からは塾生の名前が入った砥石（といし）やすずり、筆置きなどの文房具、「大坂紅」と書かれた磁器の碗（わん）などが出土。当時の塾生が共同生活を送りながら勉学に励んだ様子がうかがえる。

午前9時〜午後4時。土・日・祝日、年末年始は休館。市文化財課埋蔵文化財係＝0973（24）7171。（床波昌雄）