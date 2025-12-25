熊本県と熊本市が連携する重要施策について協議する定例の調整会議が24日、県庁で開かれた。8月の記録的大雨による被害を受け、河川に堆積した土砂の撤去や排水機場の耐水化、河川監視カメラの増設などを進めることを確認。県有スポーツ施設の整備についても情報を密に共有し、連携を強化することで合意した。

木村敬知事と大西一史市長は「トップ同士が合意し、前に進めることを公の場で確認して県民に示すことが大切」と声を合わせた。

会議には幹部職員や県議長、市議長らが出席。大雨被害対策では、県が坪井川などの監視カメラを7台増設して16台にすることや熊本北部浄化センター（北区）に1万立方メートルの調整池を建設することを報告した。

藤崎台県営野球場（中央区）については、来年度に整備の方向性を示す考えを県側が説明。県立総合体育館（西区）は現地に最大1万人収容のアリーナ施設を整備する方向で、アクセス改善やまちづくりの面で市の連携を確認した。

熊本地震10年の節目となる来年4月16日の犠牲者追悼式は、大西市長が木村知事に提案し、県と県内全市町村の共催とすることも報告された。（藤崎真二）