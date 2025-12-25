熊本県八代市議会（定数28）は23日の定例会最終本会議で、2022年に完成した市新庁舎の建設工事を巡る談合疑惑が指摘されたことを受け、設計・施工の意思決定の適正性などを検証するため、地方自治法100条に基づく調査特別委員会（百条委員会）を設置する議案を全会一致で可決した。

同決議案は、市民の疑念が深まっているとして市議15人が提出。中山諭扶哉市議は「建設工事に関連するとされる音声データや関連文書が動画サイトに公開されており、真意や背景も含めて客観的な検証が求められている」と提案理由を説明した。

百条委は委員9人で構成。委員長には中山氏が就いた。今後、関係者の証人尋問などを行う見通し。

同市は16年の熊本地震で旧庁舎が被災したことから地上7階、地下1階の新庁舎を建設した。本体工事は3社でつくる共同企業体（JV）のみが応札し、118億円（落札率99・9）で落札。旧庁舎解体や外構工事を含む総事業費は約168億円だった。

また、市議会は同日、成松由紀夫市議に対する議員辞職勧告決議を賛成多数で可決した。成松氏は、中学校運動部の活動費に充てるとして市幹部職員らに全庁的な物品販売を依頼し、市政治倫理審査会から市政治倫理条例違反を認定された。（古川剛光）