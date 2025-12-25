熊本市の自動車専用道路「熊本西環状道路」（全長12・5キロ）のうち、花園インターチェンジ（IC）−池上（いけのうえ）熊本駅IC間4・6キロが10月19日に開通したことを受けて、同市と国は開通1カ月後の交通量調査の結果を公表した。国道3号の山室交差点では従来の約1割に当たる2500台少なくなるなど市中心部で交通量が減少。渋滞の長さや移動時間も短縮され、一定の効果がみられたという。

大西一史市長は「開通によって車が分散し、一般道の交通量が減少、渋滞緩和につながったと考えられる。救急医療や物流など、さまざまな分野で効果が見込まれる」と話した。

同市と国土交通省熊本河川国道事務所によると、調査では主に11月18日午前7時〜午後7時と、開通前の10月2日の同じ時間帯に実施した結果を比較した。

延伸1カ月後の交通量は、開通済みだった下硯川（しもすずりかわ）−花園IC間で約5600台増加し、延伸区間は約1万900台。西環状道と、それぞれ並行して走る国道3号や県・市道の市中心部に近い計5地点を調査したところ、市北部から中心部に向かった車が利用した割合は西環状道が16・2％を占めた。国道3号は延伸前比4・4ポイント減の36・4％で、他の3カ所も0・4〜9・4ポイント減少した。

自動料金収受システム（ETC）の車載車両の走行データを分析した国の調査でも、市北部から同駅に到着した車両のうち国道3号の利用割合は7ポイント減の22％となった。

国道3号の浄行寺交差点北側で朝のピーク時に計測した渋滞は、長さ1・2キロから150メートルと大幅に減少。北区役所からJR熊本駅までの所要時間は、西環状道を使うと41分。延伸前の国道3号経由では64分かかっていた。

合志市の御代志駅から熊本駅までの朝ピーク時の所要時間は、国道387号から熊本北バイパス経由の西環状道ルートが32分で、国道3号経由より25分短くなった。（藤崎真二）