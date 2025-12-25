五島列島でドローンを使って医薬品や日用品を運ぶ配送会社「そらいいな」（長崎県五島市）が、人口減少や人手不足であえぐ離島の「物流革命」に挑んでいる。11月には操縦者の目が直接届かない距離で、地上に人がいるエリア内を自由に飛ぶ全国初の「レベル4」での実証実験を実施した。玄関先に荷物を届ける「軒先配送」を目指す、土屋浩伸社長（37）に事業の意義や展望を聞いた。

−2021年に創業し、小型飛行機のような「固定翼型ドローン」でサービスを提供している。五島列島を拠点に選んだ訳は。

「理由は複数ある。当時、国内でドローンが飛べたのは無人地帯だけで、離島なら無人の海上を飛び、目的地まで荷物を運べるとの発想があった。市が18年度に内閣府の実証事業の採択を受けたドローン先進地だったことも大きい」

「私自身が過疎化が進む中山間地で生まれ育ち、人々の暮らしを支えるドローン物流の可能性に興味を持っていた。離島の場合は主な輸送手段が船で必要な物を手に入れるのに時間がかかる。ドローンが課題解決の一助になると考えた」

−医薬品の配送を軸に据えている。その背景は。

「ドローンは緊急時に素早く届けられる迅速性が強みで、付加価値が高い。加えて一度に大量のものは運べないので、少量でも高価な医薬品と相性が良い。ドローン配送はまだ珍しく、医薬品なら人々の頭上を飛ぶことが受け入れられやすいという側面もある」

「離島の医療機関は運営が厳しく、統廃合や経営破綻の事例も増えている。本土との医療格差をなくし、地域医療体制の維持に貢献できる」

−事業は成り立つのか。

「現状では赤字。離島でレベル4の配送事業が確立すれば、本土の人口規模が大きい住宅街などへのサービス拡大も見通せる。そこで収益を増やせれば、離島での赤字分も補填（ほてん）でき、サービスを維持できる」

−レベル4は実証段階。軒先配送の実現にはハードルが高そうだ。

「米国やアフリカといった海外では、ドローンを活用したレベル4相当の軒先配送が実現している。これからも実証を重ね、規制緩和を促していく。県が指定を受ける国家戦略特区の仕組みを使って『壁』を突破したい」

−目指す社会像は。

「当たり前にドローンが空を飛び交う社会。素早く、確実に必要な物が届く。そんな『空の物流網』をつくり、離島の暮らしを支えたい」

（聞き手は一ノ宮史成）

「飛行機型」で荷物投下 日用品など含め9島に月60便

「そらいいな」の固定翼型ドローンは、上空からパラシュートを付けた荷物を投下し、半径10メートル以内の精度で目標地点に届けることができる。時速100キロで拠点から半径80キロ圏内をエリアとし、重さ1.75キロまで対応する。

医薬品は、五島列島のうち九つの島を対象に11の薬局に配送している。計17ルートあるという。

2023年以降は個人向け事業も展開している。電話注文を受け、提携スーパーの弁当や洗剤などの日用品を運ぶほか、ハンバーガーといった飲食店の料理を届ける「そらDERI」も始めた。配送数は医薬品を含め、月約60便に上る。

つちや・ひろのぶ 1988年、福島県田村市出身。東北大大学院修士課程修了。2013年に豊田通商に入社し、19年からドローン事業に携わる。出向する形で25年4月に同社の100％子会社「そらいいな」社長に就任。埼玉県に妻と子ども2人を残し、五島市に単身赴任中。