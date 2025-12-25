高市早苗政権の首相官邸幹部が「日本は核を保有すべきだ」と記者団に述べたことなどを受け、長崎県内の被爆者でつくる4団体が24日、長崎市内で記者会見を開き、「あの苦しい時代から立ち上がってきた80年を踏みにじる発言を被爆者は許さない」とする抗議文を発表した。官邸や自民と維新両党の党本部に提出する。

長崎原爆被災者協議会や県平和運動センター被爆者連絡協議会の代表者4人が参加した。12日に、非核三原則の堅持を求めるアピール文を官邸に提出すると会見を開いたばかりだった。

抗議文では、自民の小野寺五典安全保障調査会長が21日のNHK番組で非核三原則の在り方について議論が必要だと言及し、維新の前原誠司安保調査会長も同様の認識を示したことに触れ、「核抑止の幻想に基づいた乱暴な議論。国民や世界に日本の政治家が核容認に踏み切ったと誤解させる発言だ」と指摘している。

同センターの川副忠子議長（81）は「首相に『非核三原則は国是だ』と直接言ってほしい」と強調した。

首相官邸幹部は記者団に、日本も加盟する核拡散防止条約（NPT）体制との兼ね合いから、核保有について「実際は無理。国論を二分することに費やせる余力はない」とも語っている。（貞松保範）