＜SNSで誤情報！＞ゆがんだ思い込みにイラッ「ランチと養育費は無関係」キッパリ！【第2話まんが】
私はシングルマザーのハルミ。突然元夫のリュウタから、「再婚するなら養育費は払わない」とLINEが来ました。私は驚きと怒りで即座に電話をかけました。再婚の予定なんてないのに、共通の知人であるエンドウさんがデタラメを言いふらしたらしいのです。男と出かけているとか、近々入籍予定だとか……しかも母の誕生日に載せた豪華なランチのSNS投稿が「養育費がなくても困らない証拠」として使われたなんて、呆れて言葉も出ません。必死に否定しても聞き入れてもらえず、一方的に電話を切られてしまいました。たった1枚の写真と悪意ある捏造で、シオリを育てる大切な養育費が止められようとしているなんて恐ろしいです。
リュウタと通っていたテニスサークル。私は離婚後に辞めましたが、リュウタはずっと続けていたのでしょう。私はエンドウさんと接点がなさすぎて、インスタで繋がっていることも忘れてました。エンドウさんは思い込みが激しく、証拠もないのに他人を責めるところがあった人なのです。
テニスサークルにいたころにも、エンドウさんの言動のせいでトラブルになりかけたことがありました。まさか今になってこんなかたちで……私はエンドウさんの連絡先をすべてブロックしました。それにしてもSNSに投稿した、たった1枚の写真だけで「再婚間近」「裕福で幸せ、養育費はいらない」なんて誤解を生み出すとは……。
リュウタの謎発言は、思い込みの激しいエンドウさんの虚偽情報が原因だとわかりました。
たった1枚の「母の誕生日ランチ」の写真が、再婚間近の証拠にされたなんて意味がわかりません。
リュウタに電話して、冷静に再婚はないと否定。リュウタは納得していないのか、ブツブツと言っています。
そこで「豪華なランチと養育費は無関係」とキッパリ言ってのけると、ようやくリュウタは静かになりました。
このままもう少しだけ話す必要がありそうです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
