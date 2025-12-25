方城村（現福岡県福智町）で発生し、国内最大規模とされる炭鉱爆発事故「方城大非常」の慰霊祭が27日夜、現場近くの山神（やまのかみ）社跡で開かれる＝QRコード。竹灯籠で鎮魂の火をともし、遺族による紙芝居で悲劇を胸に刻む。実行委員代表の高橋学実さん（42）は「（現地の）招魂碑の存在を知らない人も多い。足を運んでもらうきっかけにしたい」と来場を呼びかける。

方城大非常は1914（大正3）年12月15日午前9時40分ごろ、三菱方城炭鉱で発生。作業員の安全灯が発火源で、石炭の粉による炭じん爆発が起き、少なくとも約670人が亡くなったという。本紙の前身「福岡日日新聞」は同17日付で「礦業（こうぎょう）界空前の大慘事」と報道。爆発音は「巨砲十数門を一時に發射（はっしゃ）したる如（ごと）き一大音響」だったとした。招魂碑は翌年建立された。

高橋さんは幼少期、碑の周りで遊んでいた。8年ほど前、碑近くの広場整備に携わったのを機に再び足を踏み入れ、授業で習った爆発事故を思い出した。広場の活用策として構想していた盆踊りに弔いの意味を込め、地元関係者と開いた。

盆踊りはコロナ禍で途絶えたが、広場は近所のお年寄りが手入れしてくれていた。広場で再び慰霊行事を開く機運が高まり、地元出身有志らと実行委員会を結成。今回の開催を企画した。

慰霊祭では碑周辺や通路に発光ダイオード（LED）電灯やろうそくを施した色とりどりの竹灯籠約400個を設置し、午後5時に点灯。放置竹林を整備する会社「ちくほう竹活」（同町）が伐採した竹を活用する。同8時まで照らす。公民館方城分館では同5時から、事故で祖父を亡くした語り部、白石文紀さん（74）＝同町＝が生存者の話を題材にした紙芝居を行う。

炭鉱跡に立地する企業の社員でもある高橋さんは「縁を感じる。立派な碑があるのに、風化してしまうのはしのびない。1年に1回、思い起こす機会になれば」と話す。問い合わせは実行委の山口麗実（つぐみ）さん＝080（6453）8390。

（中原岳）