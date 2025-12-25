佐賀県伊万里市の深浦弘信市長は、同市黒川町の黒塩地区に予定されている産業廃棄物などの最終処分場建設について、県の計画を容認する考えを初めて明らかにした。23日に開かれた市議会の全員協議会で今後の方針を説明した。

処分場は県内最大規模となる埋め立て容量約110万立方メートルで、廃棄物からの浸出水を処理して伊万里湾に放流する「管理型」として運営する。計画の概要が明らかになった今夏以降、中止を求める市民の声が高まり、当初10月だった着工は延期されている。

市は業者や計画を許可した県の担当者を招いた住民説明会を市内各地で開くなど、計画への理解を深める取り組みを継続。深浦市長は「市がこのまま態度を示さずに着工の先延ばしを事業者に要請した場合、遅延に伴う損害賠償というリスクも生じる」と語り、「最終的には伊万里市の意思に関係なく、事業者が手続き上の許可を根拠に工事を進める恐れがある」と、容認を決めた理由を述べた。

市環境政策課は「伊万里市が今後も計画に積極的に関与することで市民の安全安心を確保しながら、将来にわたり有益な未来が描けるよう目指したい」としている。（糸山信）