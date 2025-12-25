佐賀県みやき町の女子サッカーチーム「みやきなでしこクラブ」の活動を支援しようと、元県職員でサッカーJ2サガン鳥栖の運営に携わった経験がある町内在住の中島修さん（54）が町に100万円を寄付した。中島さんは「もっと上を目指して頑張ってほしい」とエールを送った。

町は女子サッカーを通じた町づくりに取り組もうと、2020年1月に「女子サッカーのまち」を宣言。同年4月に同クラブが発足し、現在27人の選手が所属する。町は練習や公式戦で活用できる人工芝グラウンドを整備した。

中島さんは県庁時代にJ1に昇格したサガン鳥栖を運営するサガン・ドリームスに出向したほか、スポーツ課にも在籍した。昨年10月に県庁を退職し、現在はコンサルティングやビジネスマッチングを手がける会社を経営する。

宣言に共鳴した中島さんは「生まれ育った地域に恩返ししたい」と寄付を決意。町がふるさと納税のルールに違反し、2年間の制度除外措置を受けたこともあり、「町の財政状況が苦しい中、行政に頼ってばかりじゃいけない。自助、互助を強化したいと思い、自ら一歩踏み出した」という。

16日に町役場で寄付の目録を受け取った岡毅町長は「寄付をしっかり有効活用したい。いろんなつながりの中でプラスアルファの掛け合いが生まれていけば、町やクラブがもっと盛り上がるんじゃないか」と述べ、中島さんに感謝状を贈った。

同席した同クラブの龍沙也加主将（28）は「県リーグから九州リーグに上がれるように、チーム全員で感謝の気持ちを忘れず活動していきたい」と語った。

町は寄付金を同クラブの運営費や人工芝グラウンドの管理費などに充てる予定。（前田絵）