¡Ú¤à¤Ä¤´¤í¤¦2025²ó¸Ü£¡Û¸©¤ÈÃÏ¾ì»º¶È¡¢¼¡À¤Âå°éÀ®¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï
¡¡ÆÈÆÃ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£10·î¡¢º´²ì¸©Ä£¤Î°ì¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñµÄ¡ÖSAGA¥é¥Ü10¡ÜG¡×¡£10¥«½ê¤¢¤ë¸©¤Î»î¸³¸¦µæµ¡´Ø¡Ê¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¡¢ÃÎ»ö¡Ê¥¬¥Ð¥Ê¡¼¡Ë¤äÉûÃÎ»ö¡¢³Æµ¡´Ø¤Î½êÄ¹¤¿¤Á¤òÁ°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÍÆ¤ÏÍÒ¶Èµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÍÅÄÄ®¡Ë¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²Ã¾þµ»Ë¡¢¦ÇÀ¶È»î¸³¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤ÎÌÔ½ë¤Ë¶¯¤¤¥¹¥×¥ì¡¼¥®¥¯¤Î¿·¼ï³«È¯¢¦ÍÌÀ¿å»º¿¶¶½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¾®¾ë»Ô¡Ë¤Î¥Î¥ê¤Î¿§Íî¤Á²þÁ±µ»½Ñ¤Î³«È¯¡£²ñµÄ¼¼¤Ë¤Ï»îºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¯É½¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â20¡Á30Âå¤Î¼ã¼êµ»»Õ¤¿¤Á¡£ÃÎ»ö¤äÉûÃÎ»ö¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ä°Õ¸«¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ÄÁ¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸÷·Ê¡£¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤ÎÈ¯É½¤ä°Õ¸«¸ò´¹¡¢¸©Ì±¤Ø¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¶¯²½¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë2016Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£³ÆÇ¯ÅÙ2¡Á3²ó¤Û¤É³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸¦µæ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼ã¼êµ»»Õ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÉáÃÊÃÎ»ö¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¼ã¼ê¤ËÄ¾ÀÜÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë°Õ¸«¸ò´¹¤â¹Ô¤¤¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¸¦µæÀ®²Ì¤ÏÀ¸»º¼Ô¤ä»ºÃÏ¤Ë¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸½ºß¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿ÍÅÄ¾Æ¤Î¿·¤¿¤Ê²Ã¾þµ»Ë¡¤òÈ¯É½¤·¤¿ÍÒ¶Èµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²¼ÅÄ²ÚÍ¿¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º´²ì¤ò»Ù¤¨¤ëÅÁÅý»º¶È¤ä1¼¡»º¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤ë»Ñ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¸©¤Ï¼çÍ×»º¶È¤ÎÍÒ¶È¤äµù¶È¡¢ÇÀ¶È¤äÃÜ»º¶È¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ï¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯»º¶È¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Î½¸ÀÑ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¸©¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤ë¤È¤ÏÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£2Ç¯Á°¤ËÁÏ¶È¤·¤¿²½¾ÑÉÊ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡Ö¥Ü¥ó¥¸¥å¡¼¥ë¡×¡Ê´òÌî»Ô¡Ë¤ÎÌò°÷¤Ï¸ì¤ë¡£ÁÏ¶È¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢º´²ì¶ä¹Ô¤È¸©¤¬»ö¶È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤äÈ¼Áö»Ù±ç¤òÃ´Åö¤·¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ì¤â¤·¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤â¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹Í¤¨Êý¤äÏÈÁÈ¤ß¤Ë±è¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡8·î¤«¤é¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ëº´²ì¸©À¯¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾ì»º¶È¤È¹ÔÀ¯¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¸©Æâ»º¶È¤Î¾Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà¤ä´ë¶È¤Î°éÀ®¤¬¤É¤¦¼Â¤ò·ë¤Ö¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë
