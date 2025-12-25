減税策がずらりと並ぶ一方で、代わりの財源の確保策は物足りない。財政運営への懸念材料がまた一つ増えた。

政府はあす、2026年度の税制改正大綱を閣議決定する。実質的な原案である与党の大綱は、物価高に対応する家計支援や、高市早苗政権が掲げる「強い経済」を目指した企業支援が目につく。

大きな変更となるのが所得税だ。課税が始まる「年収の壁」は160万円から178万円に引き上げる。

最低限の生活費として課税額の計算時に収入から差し引く基礎控除は、年収665万円まで同じ額にする。最大の基礎控除を受けられる対象は納税者の約8割に広がる。

住宅ローン減税は25年末までの期限を5年間延長する。中古住宅向けを充実させ、減税の対象となる借入額を引き上げる。

長引く物価高で家計は厳しい。基礎控除の引き上げや住宅ローン減税の拡充は負担を減らす効果があるだろう。

一方、基礎控除の対象拡大は国会対策を反映している。与党の自民党、日本維新の会が国民民主党の要求を丸のみした。本来なら生活への打撃が大きい低所得者を手厚く支援すべきではないか。

法人税では、一定の条件を満たした設備投資額の7％を控除する制度を新設する。全業種を対象とし、投資額の全額を初年度に一括して経費として算入できる即時償却を選べるようにした。企業が使いやすくする狙いがある。

研究開発費の関連は人工知能（AI）やバイオなど先端分野の成長を重視し、40〜50％を控除する。

日本企業の設備投資額は増加傾向にあるものの、海外と比べて伸び率は低い。投資の中身も設備の切り替え、維持や補修が多く、新しい事業を生む動きが足りないのが課題だ。企業に変化を促す減税策になるかが問われる。

見過ごせないのは、減税で減る税収を補う財源の手当てが不十分なことだ。与党の税制改正論議でも踏み込みが甘かった。

今回の税制改正で、政策効果や公平性が疑問視されていた制度が一部見直された。

賃上げをした企業に対する減税は大企業向けを廃止し、中堅企業向けの適用条件を厳しくする。所得税の負担率が下がる超富裕層への課税は強化する。一連の見直しで年約1兆2千億円の税収増が見込めるという。

この程度の見直しでは減税の穴は埋まらない。年収の壁の見直しによる減収は約6500億円で、ガソリン税の暫定税率廃止では約1兆円に上る。拡張する財政を支える税制には程遠い。

改革の結論が出なかった課題も少なくない。東京都に税収が偏る地方税は是正の必要性に触れただけだ。

減税を受ける企業名の公表も検討を続ける。政府、与党は公平性と透明性がより高い税制にすべきだ。