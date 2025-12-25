早春の里山風景を楽しみながら福岡県豊前市内を巡るウオーキングイベント「第8回豊前てんぐウォーク」が来年3月15日、市役所を発着点とする四つのコースで開かれる。定員は600人で、参加者を募集している。申し込みは同1月15日まで。今年は5〜87歳の462人が参加した。

コースは、チャレンジ（30キロ）▽トライアル（23・3キロ）▽ファミリー（10・1キロ）▽起伏が少ないバリアフリーロード（3・4キロ）の四つ。一般の参加費は、チャレンジとトライアルが3千円、ファミリーが2500円、バリアフリーロードが2千円。高校生以下または18歳未満は全コース1500円。障害者は各コースとも大人は千円、高校生以下は500円の割引がある。

当日は、市役所と一部コースで通る岩屋活性化センター（同市大河内）で参加者向けにぜんざいなどの炊き出しがある。

大会では、参加者の誘導や障害者などの介助をするボランティアスタッフも募集している。応募締め切りは来年1月30日で先着10人。いずれも問い合わせは実行委員会事務局＝0979（82）8059。

（重村誠志）