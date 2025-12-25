23日に78歳で亡くなった尾崎将司さんは徳島・海南高で1964年の選抜大会を制し、西鉄（現西武）に65年に入団。西鉄でチームメートだった基満男さん（79）は「もう年賀状を出してしまった」と突然の訃報に驚きを隠さなかった。

基さんは兵庫・報徳学園高時代に、同学年の尾崎さんと64年の選抜大会で対戦。0−1で完封され、自身も「フォークを初めて見た」と4打数無安打に抑えられた。67年に西鉄に入団し、打者に転向していた尾崎さんと再会。「練習では場外にボンボン打つ。ボウリングではパーフェクトばっかり」と懐かしんだ。

西鉄黄金期の外野手だった玉造陽二さん（89）は「（プロ野球を）辞めようと思っている。プロゴルファーになる」と胸中を打ち明けられた際に「打撃には見るものがあったので、やれるだけやった方がいい」と助言したことを振り返った。

ゴルフの道を選んだ尾崎さんは、福岡県糸島市の芥屋ゴルフ倶楽部が舞台の男子プロゴルフツアーのKBCオーガスタで96年から3連覇。当時、同ゴルフ場の研修生だった高倉三千矢さん（56）は「ジャンボさんが歩くと、取り囲んでいた大勢のギャラリーが道を空ける。あんな光景はあれからないですね」。

当時、テレビで実況したKBC九州朝日放送の和田安生さん（68）は「実況しながらわくわくした。あれほど華やかでファンを魅了した選手はもう現れないかもしれません」と惜しんだ。 （塩田芳久、久保安秀）